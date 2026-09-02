Karabük'te bölge okul yöneticileri gelecek eğitim yılı için strateji belirledi

Karabük'te 3. Bölge Eğitim Kurumu Müdürleri Toplantısı, İl Millî Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş başkanlığında Alparslan Gazi Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Adnan Cansız, Şube Müdürü Emine Bilge Karataş ve 3. Bölge eğitim kurumu müdürleri katıldı. Oturumda geride kalan eğitim-öğretim dönemi değerlendirildi ve 2026-2027 eğitim-öğretim yılına ilişkin öncelikli hedefler belirlendi.

toplantının gündemi:

Gündemde, önceki dönemde elde edilen kazanımların analizi ile eksik kalan alanların tespiti yer aldı. Akbaş, konuşmasında Karabük'ün eğitimdeki başarılarına vurgu yaparak ekip çalışmasının önemine dikkat çekti ve okul gelişiminde ortak başarının öncelikli hedef olduğunu vurguladı. Toplantıda özellikle öğretim kalite standartları, öğrenci destek hizmetleri ve okullar arası iş birliği modelleri ele alındı. Akbaş'ın sözleri toplantıda öne çıktı: "Bireysel başarıdan ziyade kitlesel başarıyı ön plana çıkarıyoruz".

okulların hazırlığı ve liderlik rolü:

Yeni eğitim yılı hazırlıklarının eksiksiz tamamlanması yönünde alınan kararlar arasında, okulların fiziki şartlarının ve eğitim ortamlarının titizlikle denetlenmesi yer aldı. Akbaş, olası sorunların önüne geçmek için proaktif yaklaşımı benimsediklerini belirterek "Riski önceden iyi yönetirsek kriz yönetmemize gerek kalmaz" ifadesini kullandı. Ayrıca toplantıda yöneticilerin sadece idareci değil lider kimliğiyle hareket etmesinin; personel arasında sevgi, saygı ve iş birliğinin güçlendirilmesinin önemi vurgulandı.

Toplantı sonucunda, 2026-2027 dönemine yönelik yol haritası ve denetim takvimi oluşturulurken, il genelinde kitlesel gelişimi destekleyecek adımların uygulanmasına karar verildi. Karabük millî eğitim yönetimi, okulların hazır hale gelmesi ve öğrenci başarısının yaygınlaştırılması için koordineli çalışma çağrısını yineledi.

KARABÜK'TE, 3. BÖLGE EĞİTİM KURUMU MÜDÜRLERİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.