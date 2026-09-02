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Karabük’te öğrencilerin sıralarında 352 bin ücretsiz ders kitabı hazır

2026-2027 eğitim-öğretim yılı için Karabük’e gönderilen 352 bin ücretsiz ders kitabının okullara dağıtımı başladı; hedef, kitapların ders başında sıralarda hazır olması.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 16:40

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Karabük’te öğrencilerin sıralarında 352 bin ücretsiz ders kitabı hazır

Dağıtım planı ve amaçlar:

Karabük’te, 2026-2027 eğitim-öğretim yılına hazırlanmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen 352 bin ücretsiz ders kitabının okullara dağıtımına başlandı. Dağıtım süreci, öğrencilerin eğitim materyallerine eşit ve zamanında erişimini sağlamak üzere planlandı.

Yetkililer, kitapların öncelikle merkez ve kırsal okullar arasındaki ihtiyaç dengesi göz önüne alınarak dağıtılacağını, tüm lojistik düzenlemelerin okullar açılmadan tamamlanacağını belirtiyor. Amaç, öğrencilerin ders başında kitaplarına ulaşmış olması ve eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesidir.

Depoda inceleme ve organizasyon:

Karabük Merkez Alparslan Gazi Anadolu Lisesi deposunda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Şube Müdürü Metin Aktaş’tan dağıtım planı hakkında bilgi aldı. Depoda yapılan kontrolde kitap sayıları ve paketleme düzeni gözden geçirildi.

Akbaş, değerlendirmelerinde devletin eğitime verdiği desteğin önemine vurgu yaparak, "Devletimizin eğitime sunduğu imkânlar doğrultusunda, eğitim kalitemizi artırmak ve fırsat eşitliğini güçlendirmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" ifadesini kullandı. Ayrıca, altyapı yatırımlarından ücretsiz ders kitaplarına kadar kapsamlı destek sağlandığını dile getirdi.

Uygulama takvimi ve beklentiler:

Dağıtım planı, kitapların okullara ulaştırılmasının ardından sınıf bazında kontrol ve teslim kayıtları yapılacak şekilde düzenlendi. Yetkililer, tüm planlamaların "okullar açıldığında kitapların öğrencilerimizin sırasının üzerinde hazır olması" hedefiyle yapıldığını vurguladı.

Öğrenciler ve öğretmenler açısından, ücretsiz kitap dağıtımının sınıf içi erişimi hızlandırması ve ekonomik açıdan ailelere katkı sağlaması bekleniyor. İl milli eğitim müdürlüğü, dağıtım çalışmalarıyla ilgili koordinasyonu sürdürerek sürecin eksiksiz tamamlanmasını hedefliyor.

KARABÜK&#039;TE ÖĞRENCİLERİN DERS KİTABI İHTİYACININ ÜCRETSİZ GİDERİLMESİ AMACIYLA 2026-2027...

KARABÜK'TE ÖĞRENCİLERİN DERS KİTABI İHTİYACININ ÜCRETSİZ GİDERİLMESİ AMACIYLA 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇİN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TARAFINDAN GÖNDERİLEN 352 BİN ÜCRETSİZ DERS KİTABININ OKULLARA DAĞITIMINA BAŞLANDI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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