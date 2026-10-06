Gaziosmanpaşa davasında Metehan'ın kaybı: savcı şoföre 2-6 yıl hapis istedi

Dava ve deliller

İstanbul Gaziosmanpaşa Mevlana Mahallesi'nde 6 Mayıs'ta meydana gelen kazada, öğrenci servisinden indirilen abisi Uras Kirazlı'nın ardından aracın altında kalan 5 yaşındaki Metehan Kirazlı ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından servis şoförü Mehmet Keleş ile çocuğun dedesi Recep Kirazlı hakkında dava açıldı.

Davaya ilişkin ilk duruşma Gaziosmanpaşa 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkemede Adli Tıp Kurumu (ATK) raporu, olay anına ilişkin kamera görüntüleri, sanık savunmaları ile müşteki ve tanık beyanları değerlendirildi.

Savcının mütalaası:

Cumhuriyet Savcısı, ATK raporu doğrultusunda sürücü Mehmet Keleş ile dede Recep Kirazlı'nın kazada asli kusurlu bulunduğunu belirtti. Savcılık, Mehmet Keleş hakkında "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep etti. Aynı suç yönünden dede Recep Kirazlı için ise, olayın sonuçları nedeniyle kişisel ve ailevi durumu bakımından mağdur olduğu gerekçesiyle hakkında ceza verilmesine yer olmadığı yönünde görüş bildirildi.

Mahkeme kararı ve sonraki süreç

Mahkeme ara kararında, taraflara açıklanan mütalaaya karşı savunma ve beyanda bulunmaları için süre vererek duruşmayı 12 Kasım 2026 tarihine erteledi.

Aile açıklamaları:

Duruşma sonrası konuşan baba Ali Kirazlı, kazadan yaklaşık bir buçuk yıl sonra ilk duruşmanın yapıldığını belirterek sanığın süreç boyunca sergilediği tutuma tepki gösterdi. Ali Kirazlı, şoförün karakoldaki ve hastanedeki ifadelerinde, ilk süreçte pişmanlık ifadesi bulunmadığını; duruşmada avukatlarının itirazı üzerine yaklaşık sekiz kez pişman olduğunu söylediğini aktardı. Baba, sanığın hatasını başkasına atma çabası içinde olduğunu, "kör nokta" açıklaması yaptığını ve araçta anlık izleme kamerası bulunduğunu vurguladı. "Bütün gücümüzle bu işin takipçisi olacağız" diye konuştu.

Anne Ayşe Özlem Kirazlı ise kazadan önce servis şoförü ve hostes hakkında yaklaşık 6-7 ay boyunca şikayette bulunduğunu belirtti. Anne, her gün aynı ihmallerle karşılaştıklarını ileri sürerek, "Ben yaklaşık 6-7 ay boyunca çocuğumu o servise bindirdim, indirdim" dedi. Anne ayrıca, dede uyarısına rağmen aracın ikinci tekerinin de oğlunun üzerinden geçtiğini iddia etti ve otopsi raporuna dayanarak "İkinci teker üzerinden geçmeseydi oğlumun hayatta olacağı kanaatindeyiz" şeklinde konuştu.

Dava, tarafların savunmalarını sunmaları için verilen süre sonrası 12 Kasım 2026 tarihindeki duruşmada devam edecek.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA’DA ÖĞRENCİ SERVİSİNİN ALTINDA KALARAK HAYATINI KAYBEDEN 5 YAŞINDAKİ METEHAN KİRAZLI’NIN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN DAVANIN İLK DURUŞMASI GÖRÜLDÜ.