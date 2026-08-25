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Gaziosmanpaşa'da eski sevgilisini öldüren zanlı Gayrettepe'ye götürüldü

Gaziosmanpaşa'da eski sevgilisi Şerife Gezer'i defalarca vurarak öldüren Hakan S., polis tarafından ikna edilip gözaltına alındı ve Gayrettepe'ye getirildi.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 23:13

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gaziosmanpaşa'da eski sevgilisini öldüren zanlı Gayrettepe'ye götürüldü

Olayın ayrıntıları:

Gaziosmanpaşa Cengiz Topel Caddesi'nde meydana gelen olayda, iddialara göre Hakan S. bir süre önce ayrıldığı sevgilisi Şerife Gezer'i taksiyle takip etti. Minibüsten inen Gezer'e defalarca ateş etti; yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti.

Olayın ardından zanlı, çevredeki bir yufkacı dükkanına girerek kafasına silah dayadı. Polis ekiplerinin uzun çabası sonucu Hakan S. ikna edilerek etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındı.

Gözaltı ve işlemler:

Olayı soruşturan ekipler, zanlıyı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından gözaltına aldı. Şüpheli, konuyla ilgili sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Hakan S. adliyeye sevk edilecek. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü şekilde sürdürülüyor ve yetkililer açıklamalarını takip eden süreçte yapacak.

Gaziosmanpaşa’da eski sevgilisini öldüren katil zanlısı Asayiş Şube Müdürlüğü’ne...

Gaziosmanpaşa’da eski sevgilisini öldüren katil zanlısı Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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