Gaziosmanpaşa'da eski sevgilisini öldüren zanlı Gayrettepe'ye götürüldü

Olayın ayrıntıları:

Gaziosmanpaşa Cengiz Topel Caddesi'nde meydana gelen olayda, iddialara göre Hakan S. bir süre önce ayrıldığı sevgilisi Şerife Gezer'i taksiyle takip etti. Minibüsten inen Gezer'e defalarca ateş etti; yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti.

Olayın ardından zanlı, çevredeki bir yufkacı dükkanına girerek kafasına silah dayadı. Polis ekiplerinin uzun çabası sonucu Hakan S. ikna edilerek etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındı.

Gözaltı ve işlemler:

Olayı soruşturan ekipler, zanlıyı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından gözaltına aldı. Şüpheli, konuyla ilgili sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Hakan S. adliyeye sevk edilecek. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü şekilde sürdürülüyor ve yetkililer açıklamalarını takip eden süreçte yapacak.

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