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Yavru yunus Eyüpsultan Alibey Deresi'nden kurtarılarak İstanbul Boğazı'na bırakıldı

Eminönü'nden Alibey Deresi'ne sürüklenen yavru yunus, itfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekiplerince kurtarıldı ve İstanbul Boğazı'na bırakıldı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 23:38

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Yavru yunus Eyüpsultan Alibey Deresi'nden kurtarılarak İstanbul Boğazı'na bırakıldı

Olayın gelişimi:

İstanbul Eminönü'nden Eyüpsultan Alibey Deresi yönüne sürüklenen yavru yunus, bölgedeki vatandaşların gördüğü manzara üzerine itfaiyeye haber verilmesiyle dikkati çekti. İhbarın ardından ekipler sevk edildi.

Müdahale ve kurtarma çalışması:

Olay yerine ulaşan itfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekipleri derede gerçekleştirdikleri çalışmanın ardından yavru yunusu sudan kurtardı. Ekiplerin müdahalesi, hayvanın zarar görmeden çıkarılmasını sağladı.

Boğaza dönüş:

Kurtarılan yavru yunus, yapılan müdahale sonrasında İstanbul Boğazı'na bırakıldı. Olay, bölge sakinleri tarafından izlendi ve itfaiye ekiplerinin planlı müdahalesiyle sonuçlandı.

Eyüpsultan’da Alibey Deresi’ne sürüklenen yavru yunusu itfaiye kurtardı

Eyüpsultan’da Alibey Deresi’ne sürüklenen yavru yunusu itfaiye kurtardı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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