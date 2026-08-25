Yavru yunus Eyüpsultan Alibey Deresi'nden kurtarılarak İstanbul Boğazı'na bırakıldı

Olayın gelişimi:

İstanbul Eminönü'nden Eyüpsultan Alibey Deresi yönüne sürüklenen yavru yunus, bölgedeki vatandaşların gördüğü manzara üzerine itfaiyeye haber verilmesiyle dikkati çekti. İhbarın ardından ekipler sevk edildi.

Müdahale ve kurtarma çalışması:

Olay yerine ulaşan itfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekipleri derede gerçekleştirdikleri çalışmanın ardından yavru yunusu sudan kurtardı. Ekiplerin müdahalesi, hayvanın zarar görmeden çıkarılmasını sağladı.

Boğaza dönüş:

Kurtarılan yavru yunus, yapılan müdahale sonrasında İstanbul Boğazı'na bırakıldı. Olay, bölge sakinleri tarafından izlendi ve itfaiye ekiplerinin planlı müdahalesiyle sonuçlandı.

Eyüpsultan’da Alibey Deresi’ne sürüklenen yavru yunusu itfaiye kurtardı