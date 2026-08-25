Aydın Efeler'de hızla müdahale: devrilen ticari araçtan sıkışan sürücü kurtarıldı

Kaza anı ve araç durumu:

Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Kuzeydoğu Otoyol Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, O.B. (30) idaresindeki 16 AOC 55 plakalı ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak devrildi. Kazada sürücü araç içinde sıkıştı ve olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kurtarma çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Sağlık ekipleri araç içindeki yaralıya ilk müdahaleyi yaptı; itfaiye ekipleri sürücüyü güvenli şekilde araçtan çıkarmak için çalışma yürüttü. Ekiplerin koordineli müdahalesiyle sürücü araçtan çıkarıldı.

Sürücünün durumu ve soruşturma:

Kurtarılan yaralı, ambulansa alınarak Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer kazazedenin hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi. Olayla ilgili olarak trafik ekipleri tarafından inceleme başlatıldı ve kazanın meydana geliş nedenleri araştırılıyor.

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU DEVRİLEN TİCARİ ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜ, EKİPLERİN HIZLI MÜDAHALESİYLE KURTARILDI.