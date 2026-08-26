Hendek'te tuz ruhu sızıntısı: araç emniyete alınarak iki kişi tedaviye sevk edildi

Olayın gelişimi:

Sakarya'nın Hendek ilçesinde Kocaeli'den Zonguldak istikametine giden, 41 AET 051 plakalı kamyonda yüklü bulunan varillerden henüz belirlenemeyen bir nedenle sızıntı meydana geldi. Araç sürücüsü C.Ç., çevredeki uyarılar üzerine aracı emniyet amacıyla D-100 kara yolu üzerindeki Hendek Küçük Sanayi Sitesi girişindeki yan yola çekti.

Sızıntının kaynağı olarak bildirilen madde hidroklorik asit (tuz ruhu) olarak aktarıldı. Olayın fark edilmesiyle birlikte durum yetkililere bildirildi ve bölgeye hızla müdahale ekipleri yönlendirildi.

Müdahale ve sağlık durumu:

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sızıntı sırasında oluşan gazdan etkilenen B.G. ve S.A. isimli iki kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı Hendek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanedeki sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Temizlik ve çevresel önlemler:

Ekipler güvenlik önlemleri alarak bölgeyi izole etti, köpük ve su ile yıkama çalışması yapıldı. Çalışma sırasında sanayi sitesi kapılarının kapalı tutulduğu, gerekli temizliğin yapılmasının ardından yolun kontrollü şekilde kapatılmaya devam edileceği belirtildi.

Sedat Demirel, Hendek Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı olarak olay yerinde yaptığı açıklamada, tankerin E-5'ten beri sızdırdığını ve emniyet amacıyla yan yola alındığını anlattı. Demirel, "İlk anında biz vardık" diyerek, sanayi sitesinin kapılarını kapattıklarını ve itfaiye, AFAD, ambulans ile jandarma birimlerini çağırdıklarını söyledi. Ayrıca temizlik sırasında kullanılan yıkama suyunun dolaylı yollardan Uludere Çayı'na karışma ihtimaline karşı çevresel önlemlerin alındığını ifade etti.

Olayla ilgili soruşturma ve temizleme çalışmaları yetkililerce sürdürülüyor; bölge halkı da dışarı çıkmamaları yönünde uyarıldı.

SAKARYA'NİN HENDEK İLÇESİNDE TUZ RUHU TAŞIYAN KAMYONDAKİ VARİLLERDEN SIZAN KİMYASAL MADDEDEN GAZ SOLUYARAK ETKİLENEN 2 KİŞİ HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI. KAMYON, GÜVENLİ BİR BÖLGEDE DURDURULARAK GEREKLİ ÖNEMLER İÇERİSİNDE SIZAN KİMYASAL MADDENİN TEMİZLİĞİ YAPILDI.