Dolar 48,0860 +0,03%
Euro 56,1804 +0,14%
Bist 14.473,42 -0,19%
Altın Gram 7.290,78 +0,39%
EUR/USD 1,1678 +0,09%
Brent Petrol 85,86 -5,17%
--°

Hendek'te tuz ruhu sızıntısı: araç emniyete alınarak iki kişi tedaviye sevk edildi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde hidroklorik asit taşıyan kamyondaki sızıntı sonucu iki kişi gazdan etkilendi; ekipler müdahale edip bölgeyi temizledi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 00:01

GÜNCELLEME: 26 Ağustos 2026 - 00:04

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Hendek'te tuz ruhu sızıntısı: araç emniyete alınarak iki kişi tedaviye sevk edildi

Olayın gelişimi:

Sakarya'nın Hendek ilçesinde Kocaeli'den Zonguldak istikametine giden, 41 AET 051 plakalı kamyonda yüklü bulunan varillerden henüz belirlenemeyen bir nedenle sızıntı meydana geldi. Araç sürücüsü C.Ç., çevredeki uyarılar üzerine aracı emniyet amacıyla D-100 kara yolu üzerindeki Hendek Küçük Sanayi Sitesi girişindeki yan yola çekti.

Sızıntının kaynağı olarak bildirilen madde hidroklorik asit (tuz ruhu) olarak aktarıldı. Olayın fark edilmesiyle birlikte durum yetkililere bildirildi ve bölgeye hızla müdahale ekipleri yönlendirildi.

Müdahale ve sağlık durumu:

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sızıntı sırasında oluşan gazdan etkilenen B.G. ve S.A. isimli iki kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı Hendek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanedeki sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Temizlik ve çevresel önlemler:

Ekipler güvenlik önlemleri alarak bölgeyi izole etti, köpük ve su ile yıkama çalışması yapıldı. Çalışma sırasında sanayi sitesi kapılarının kapalı tutulduğu, gerekli temizliğin yapılmasının ardından yolun kontrollü şekilde kapatılmaya devam edileceği belirtildi.

Sedat Demirel, Hendek Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı olarak olay yerinde yaptığı açıklamada, tankerin E-5'ten beri sızdırdığını ve emniyet amacıyla yan yola alındığını anlattı. Demirel, "İlk anında biz vardık" diyerek, sanayi sitesinin kapılarını kapattıklarını ve itfaiye, AFAD, ambulans ile jandarma birimlerini çağırdıklarını söyledi. Ayrıca temizlik sırasında kullanılan yıkama suyunun dolaylı yollardan Uludere Çayı'na karışma ihtimaline karşı çevresel önlemlerin alındığını ifade etti.

Olayla ilgili soruşturma ve temizleme çalışmaları yetkililerce sürdürülüyor; bölge halkı da dışarı çıkmamaları yönünde uyarıldı.

SAKARYA&#039;NİN HENDEK İLÇESİNDE TUZ RUHU TAŞIYAN KAMYONDAKİ VARİLLERDEN SIZAN KİMYASAL MADDEDEN GAZ...

SAKARYA'NİN HENDEK İLÇESİNDE TUZ RUHU TAŞIYAN KAMYONDAKİ VARİLLERDEN SIZAN KİMYASAL MADDEDEN GAZ SOLUYARAK ETKİLENEN 2 KİŞİ HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI. KAMYON, GÜVENLİ BİR BÖLGEDE DURDURULARAK GEREKLİ ÖNEMLER İÇERİSİNDE SIZAN KİMYASAL MADDENİN TEMİZLİĞİ YAPILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hendek'te tuz ruhu sızıntısı: şoför aracı boş alana çekti, iki kişi gazdan etkil...
images

Jandarmanın drone desteğiyle 50 koyun bulundu
images

Kovancılar'da gece huzuru için geniş çaplı polis uygulaması
images

Bingöl-Diyarbakır yol ayrımında trafik kazası: bisiklet sürücüsü yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Jandarmanın drone desteğiyle 50 koyun bulundu

Demirci'de kurtuluş coşkusu kortej ve atlı birliklerle taçlandı

Kovancılar'da gece huzuru için geniş çaplı polis uygulaması

Bingöl-Diyarbakır yol ayrımında trafik kazası: bisiklet sürücüsü yaralandı

TREND HABERLER

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Adana'da şafak vakti Furkan Vakfı başkanı Alparslan Kuytul'un evinde arama

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi