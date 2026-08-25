Şahitlik iddiası ve statik rapor tartışması: Ertan Yıldız'ın duruşmadaki savunması

Ertan Yıldız'ın duruşmadaki savunması

"Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasının ikinci duruşması beşinci gününde sürdü. Tutuksuz sanık ve İBB Meclis İştirakler Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı Ertan Yıldız, soruşturma aşamasında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrolle tahliye edilmişti. Duruşmada Yıldız, hem şahsi iddialarını hem de Capacity AVM'ye ilişkin teknik ve idari süreci anlattı.

fatih keleş iddiası ve İmamoğlu'nun adı:

Yıldız, duruşmada Fatih Keleş ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: Ben şahidim, Fatih Keleş 1 buçuk milyon 200 bin doları aldı ve bunun Ekrem İmamoğlu'nun da bilgisi dahilinde olduğunu iddia ediyorum. Yıldız, İmamoğlu'nun kendisine Aykut hakkında "o 2 alır 1 buçuk getirir" şeklinde sözler sarf ettiğini belirtti ve bu duruma ilişkin olarak "bu olayın yüzde 100 arkasındayım, gerçektir" dedi. Sanık, kendisine yöneltilen rüşvet iddialarını reddetti ve beraat talep etti.

capacity avm'nin statik durumu ve belediye süreci:

Yıldız, Capacity AVM konusunda Bakırköy Belediyesi yetkilileriyle yapılan görüşmeleri anlattı. Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz'ün kendisini arayıp Capacity yetkilileriyle görüşmek istediğini söylediğini aktaran Yıldız, Akyüz'ün "Capacity AVM'de yaklaşık 197 tane perde beton kesilmiş, bina statik açıdan sıkıntıya atılmış" dediğini belirtti. Yıldız, AVM yetkililerinin yapı kontrol belgeleri olduğunu savunduğunu ilettiğini aktardı.

Ardından Bakırköy'de üst düzey bir toplantı yapıldığını söyleyen Yıldız, toplantı sonucunda Capacity ile görüşülüp statik rapor istenmesine karar verildiğini anlattı. Yıldız, daha sonra Yıldız Teknik Üniversitesi'nden alınan raporda iki profesörün imzasıyla "Capacity AVM'de 197 perde duvar kesilmiş, binada deprem riski var" ifadesinin yer aldığını; buna rağmen AVM yönetiminin düzeltmeye yanaşmaması üzerine ihtarname ve kapatma sürecinin gündeme geldiğini aktardı. İTÜ'den getirilen ve "burası sağlamdır" diyen raporun ardından yürütmeyi durdurma kararı alındığını söyledi.

30 milyon lira iddiası ve İETT'ye ilişkin açıklamalar:

Yıldız, 2024 seçimleri sonrası Ali Sukas ile görüşmesinden söz ederek Sukas'ın "yukarıdan para istiyorlar, bunu firmalardan toplayıp vermemiz lazım" dediğini aktardı. Yıldız, bu konuşmada parayı isteyen kişinin Fatih Keleş olarak anıldığını ifade etti.

Ayrıca Aziz İhsan Aktaş ve Burak Korzay ile ilgili iddialara da değinen Yıldız, kendisine yöneltilen "Sisteme 30 milyon lira versin, kendisine yardımcı olalım" şeklindeki iddiaları reddetti. Yıldız, Bakırköy Belediyesi'nde meclis üyesi olduğunu; belediyede imza veya icra yetkisi bulunmadığını, AVM ruhsat verme veya mühürleme yetkisinin kendisinde olmadığını vurguladı. Seyfi Beyaz ve avukat Mehmet İplikçioğlu'nun kendisinden rüşvet istediği yönündeki ifadeleri de gerçek dışı olarak nitelendirdi ve Seyfi Beyaz'ı tanımadığını söyledi.

Duruşma, sanık Yıldız'a yönelik soru ve savunmalarla devam ediyor.

Sanık Ertan Yıldız: "Fatih Keleş, 1 buçuk milyon 200 bin doları aldı şahidim, İmamoğlu'nun da bilgisi dahilindedir"