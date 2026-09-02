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Gazipaşa ormanında yasa dışı kenevir operasyonu: 146 kök ele geçirildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 146 kök kenevir ve 1 kilo 150 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 15:17

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gazipaşa ormanında yasa dışı kenevir operasyonu: 146 kök ele geçirildi

Gazipaşa ormanında yasa dışı kenevir operasyonu: 146 kök ele geçirildi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ormanlık alanda yasa dışı kenevir yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Operasyon sırasında yapılan aramalar sonucunda önemli miktarda uyuşturucu madde ve bitki ele geçirildi.

operasyon ve yakalama:

Jandarma ekipleri, kenevir bitkilerini sulamak amacıyla ormanlık alana gelen bir kişiyi su bidonlarıyla birlikte suçüstü yakaladı. Olay yerinde ve şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda delil niteliğinde materyaller elde edildi.

ele geçirilenler ve adli süreç:

Aramalarda 146 kök kenevir bitkisi ile birlikte 1 kilo 150 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi ve verilen karar doğrultusunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor ve jandarma ekiplerinin sahadaki çalışmaları bölgedeki yasa dışı üretimin önlenmesine yönelik devam ediyor.

GAZİPAŞA&#039;DA 146 KÖK KENEVİR VE 1 KİLO 150 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

GAZİPAŞA'DA 146 KÖK KENEVİR VE 1 KİLO 150 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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