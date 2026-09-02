Özlü Tokuşlar’da vatandaşla bir arada: talepler yerinde değerlendirildi

Toplantının amacı ve katılımcılar:

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Mahalle Sohbetleri programı kapsamında Tokuşlar Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Toplantıya belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve parti yöneticileri de katıldı. Etkinliğin temel amacı, mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde dinlemek ve çözüm süreçlerini hızlandırmaktı.

Özlü, toplantıda programın sadece belediyenin yürüttüğü çalışmaları anlatmak için düzenlenmediğini, daha çok doğrudan iletişim ve talep toplama amaçlı olduğunu vurguladı.

Belediyenin yaklaşımı ve öncelikler:

İşimizi yapıyoruz vurgusunu yapan Başkan Özlü, ‘Muhtarlarımız çalışıyor, biz çalışıyoruz. Ama emin olun çalışma dışında bizim kafamızın arkasında başka hiçbir hesap, hiçbir düşünce yoktur. Sadece işimizi yapıyoruz. İşimizi doğru yapmaya çalışıyoruz. Hepsi bu kadar’ dedi. Belediye, mahallelerden gelen talepleri ilgili birimlere iletip takibini muhtarlar aracılığıyla sürdüreceklerini bildirdi.

Özlü, Düzce'de iki tür mahalle bulunduğuna dikkat çekti: şehir kuruluşundan itibaren mahalle olanlar ile köy iken mahalleye dönüşen yerler. Tokuşlar Mahallesi'nin ikinci gruptan olduğunu ve bu nedenle özel hassasiyet gerektiren sorunlarının olduğunu belirterek, gelmeden önce mahalle ihtiyaçları üzerine çalışma yaptıklarını aktardı.

Altyapı, asfalt ve yatırım taahhütleri:

Başkan Özlü, devam eden yatırımlardan biri olarak 60 dönüm arazi üzerine kurulan büyük bir içme suyu arıtma tesisinin inşaatının sürdüğünü hatırlattı ve ekonomik sıkıntılara rağmen önemli yatırımlar yapıldığını ifade etti.

Asfaltlama çalışmalarına dair de söz veren Özlü, Düzce genelinde yoğun bir asfalt programı yürütüldüğünü belirtti ve görev süresi bitmeden Düzce'de asfaltlanmamış bir mahalle, sokak veya cadde bırakmayacaklarını söyledi: ‘Bugünlerde harıl harıl asfalt döküyoruz. Benim görev sürem bitmeden önce Düzce’de asfaltlanmamış bir tek mahalle, bir tek sokak, bir tek cadde kalmayacak. Her yeri asfaltlayacağız, hiç endişeniz olmasın.’

Seçim döneminde açıklanan 100 proje arasında Tokuşlar için de yatırımlar bulunduğunu hatırlatan Özlü, Tokuşlar ve Hamidiye mahallelerine birer mahalle konağı kazandırma sözü verdiklerini, ihale süreçlerinin tamamlandığını ve inşaat çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Ayrıca mevcut futbol sahasının çevrilerek mahalleye bir halı saha kazandırılacağı açıklandı.

Gelişme ve belediye sınıflandırması:

Konuşmasında Düzce'nin son yıllarda gösterdiği ilerlemeye dikkat çeken Başkan Özlü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sınıflandırmalarına değindi. 2024 yılında B5 grubunda olduklarını, yapılan çalışmalarla önce B6'ya sonra B7 grubuna yükseldiklerini anlattı ve bu yükselişin İller Bankası gelir payına da olumlu yansıdığını vurguladı.

Özlü, bu gelişmeyi muhalif görüşlere yanıt verir şekilde anlattı; Bolu ile karşılaştırmalara değinerek Düzce'nin ilerlemesini vurguladı.

Mahalle sohbetinde sosyal etkinlikler ve takip:

Toplantı sırasında Tokuşlar sakinlerinin talepleri tek tek dinlendi ve ilgili müdürlüklerce belirlenen program çerçevesinde karşılanması kararlaştırıldı. Taleplerin takibi için çözüm süreçleri hızla başlatılacak.

Program kapsamında Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü gençlere yönelik sportif etkinlikler, Çocuk Üniversitesi çocuklara yönelik boyama etkinlikleri düzenledi. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü çeşitli ikramlarda bulunurken, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü led ekrandan Düzce Belediyesi projelerini tanıttı. İtfaiye Müdürlüğü ise çocuklara yangın güvenliği ve yangın anında yapılması gerekenler konusunda bilgilendirme gerçekleştirdi.

Toplantı, mahalle sakinlerinin taleplerinin not edilip ilgili birimlere iletilmesi ve uygulama takviminin paylaşılmasıyla sona erdi.

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ, “MAHALLE SOHBETLERİ” PROGRAMI KAPSAMINDA TOKUŞLAR MAHALLESİ SAKİNLERİYLE BİR ARAYA GELDİ.