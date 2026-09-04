Gebze’den Amerika bağlantısı kuracak destek ofisi açıldı

TABA-AmCham destek ofisi Gebze’de açıldı:

Gebze Ticaret Odası bünyesinde hizmete giren TABA-AmCham Destek Ofisi için düzenlenen açılış törenine TABA-AmCham Türkiye Genel Başkanı Süleyman Ecevit Sanlı, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, yönetim kurulu, meclis ve meslek komite üyeleri ile genel sekreter katıldı. Tören, kurdele kesimi ve ofisin gezilmesiyle tamamlandı.

GTO üyelerine ABD pazarında doğrudan destek:

GTO çatısı altında faaliyet gösterecek olan ofis, üyelerin ABD pazarına daha bilinçli ve güçlü şekilde açılmalarını amaçlıyor. Ofis aracılığıyla firmalar; ABD pazarına ilişkin güncel bilgileri edinme, potansiyel iş ortaklarıyla temas kurma, ticari ve yatırım fırsatlarını değerlendirme ve iş birliği süreçlerinde ihtiyaç duydukları yönlendirmeye erişme imkânı bulacak.

Planlanan faaliyetler arasında bilgilendirme toplantıları, sektörel buluşmalar, iş eşleştirme programları ve heyet organizasyonları yer alıyor. Bu etkinlikler, firmaların ihracat kapasitelerini geliştirmeye ve uluslararası iş ağlarına dâhil olmalarına katkı sağlamak üzere tasarlandı.

Gebze’nin üretim gücü uluslararası ağlarla desteklenecek:

Programda, Gebze ve bölge sanayisinin üretim ve ihracat potansiyelinin uluslararası ticari bağlantılarla desteklenmesinin önemi vurgulandı. Ofisin sadece bilgi veren bir birim olmayıp, üyelerin somut ticari bağlantılar kurmasına ve yeni pazarlara erişmesine aracılık eden aktif bir merkez olması hedefleniyor.

Abdurrahman Aslantaş, odanın üyelerini yeni pazarlara ulaştırmaya ve küresel rekabet güçlerini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdüreceğini belirtti. Destek ofisinin, üyelerin ABD pazarındaki fırsatlara daha hızlı ve doğrudan erişmesini sağlayacak önemli bir iş birliği zemini oluşturacağı ifade edildi.

TABA-AMCHAM TÜRKİYE GENEL BAŞKANI SÜLEYMAN ECEVİT SANLI İLE GEBZE TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI ABDURRAHMAN ASLANTAŞ.