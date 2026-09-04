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Kocaeli'nin güney aksında ortak havuzla entegre ulaşım başlıyor

Kocaeli Büyükşehir, 7 Eylül'de 41G hattını devreye alarak güney aksında 15 hattı 95 araçla ortak havuz modeline geçti; planlı, entegre ulaşım hedefleniyor.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 19:08

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Kocaeli'nin güney aksında ortak havuzla entegre ulaşım başlıyor

yeni düzenleme ve hedefleri:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent içi toplu ulaşımda ayrı ayrı işletilen sistemleri merkezi planlama ile birleştiren ortak havuz modelini güney aksına taşıdı. Düzenlenen tanıtımda, 7 Eylül itibarıyla hizmete alınacak 41G Karamürsel-Değirmendere-Gölcük-İzmit (Eski Yol) Ekspres Hattı ile koridorun daha planlı ve entegre biçimde işletileceği vurgulandı. Belediye yetkilileri, tekil işletmelerin bağımsız hareket ettiği yapıdan, UlaşımPark ile özel halk otobüsü kooperatiflerinin ortak planlama içinde çalışacağı sisteme geçildiğini belirtti.

hat yapısı ve araç dağılımı:

Yeni uygulama kapsamında kent güney aksında toplam 15 hat ve 95 araçla hizmet verilecek. 41G hattı, İzmit ile Karamürsel arasında kesintisiz ulaşım sağlayacak ve gidiş-dönüş toplam 47 duraktan oluşacak. Mevcut hatlardan yapılan revizyonla 750Y Karamürsel-Değirmendere-Gölcük-Başiskele-İzmit (Yeni Yol)-Umuttepe hattı oluşturulurken, Halıdere'den başlayacak 703 ve 704 numaralı yeni hatlar devreye alınacak.

Ayrıca Değirmendere çıkışlı 721, 722, 731, 732, 733; Gölcük çıkışlı 701, 702; Karamürsel çıkışlı 751, 752, 753 numaralı hatlar hizmet vermeye devam edecek. Önceden aynı koridorda plansız seferlerin yarattığı çakışmaların önüne geçilmesi, yakıt ve işletme maliyetlerinin azaltılması amaçlanıyor.

uygulamanın geçmişi ve yayılımı:

Ortak havuz modeli, daha önce Çayırova-Darıca-Gebze-Dilovası-İzmit koridorunda, Körfez-Derince-İzmit-Kartepe güzergâhında 41K hattıyla ve Başiskele-İzmit arasında uygulanmıştı. 41K hattı, 2024 yılından bu yana kentin kuzey aksındaki ulaşım yükünü hafifletirken, kesintisiz hizmet sağlama noktasında önemli rol oynadı. Büyükşehir bu deneyimi güney aksına taşıyarak aynı modelin etkinliğini genişletmeyi hedefliyor; Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ortak havuz modelinin Batı yakasında da uygulanacağını ifade etti.

tarafların değerlendirmesi:

Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt, tanıtım töreninde yeni hattın üç ilçeye hayırlı olmasını dileyerek, Başkan Büyükakın’a esnafın taleplerine yönelik çalışmaları için teşekkür etti. Kurt, Büyükakın’ın esnaf dostu olduğunu ve yapılan düzenlemelerin esnaf, belediye ve vatandaş açısından verimliliği artıracağını söyledi.

Yetkililer yeni modelin özellikle aynı güzergâhdaki çakışan seferleri azaltacağını, hizmet sürekliliğini güçlendireceğini ve işletme maliyetlerinde tasarruf sağlayacağını belirtti. Uygulamayla birlikte UlaşımPark ve üç özel halk otobüsü kooperatifi koordineli çalışarak, güney aksında daha düzenli bir toplu taşıma ağı oluşturulması hedefleniyor.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KARAMÜRSEL-DEĞİRMENDERE-GÖLCÜK-İZMİT GÜZERGÂHINDA 7 EYLÜL’DE...

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KARAMÜRSEL-DEĞİRMENDERE-GÖLCÜK-İZMİT GÜZERGÂHINDA 7 EYLÜL’DE BAŞLAYACAK 41G HATTIYLA TOPLU ULAŞIMDA YENİ DÖNEMİ BAŞLATIYOR.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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