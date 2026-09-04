Mirası sofrada yaşatan festival Muğla'da başladı

festival Menteşe Arastası'nda açıldı:

Beşinci Geleneksel Muğla Düğün Yemekleri Festivali, tarihi Menteşe Arastası'nda yapılan açılış töreniyle start aldı. Organizasyon; yerel üreticiler, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası misafirleri bir araya getirdi. Açılış programı protokol konuşmaları, stant ziyaretleri ve geleneksel etkinliklerle devam etti.

konuşmalarda kültürel miras vurgusu:

Slow Food Muğla Sözcüsü Gürkan Tetik konuşmasında festivalin kültürel mirası yaşatmadaki önemine dikkat çekti. Tetik, Menteşe'nin tarihi atmosferinde bir araya gelmenin, yöresel yemeklerin yalnızca malzemeden ibaret olmadığını; aile hikâyeleri, mahalle dayanışması ve ortak hafıza taşıdığını vurguladı. Slow Food Muğla topluluğunun yerel tohumlara, üreticilere ve mutfak kültürüne sahip çıkma kararlılığına değindi.

yerel sahiplenme ve gelecek hedefleri:

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, yerel değerlerin korunmasında sivil inisiyatifler ve toplumun sahiplenmesinin kritik rol oynadığını belirtti. Köksal, geçmişten gelen somut ve somut olmayan mirasın —halk oyunları, yerel mutfak, geleneksel törenler— korunup gelecek nesillere aktarılmasının önemini vurguladı ve UNESCO düzeyinde sahiplenme çağrısı yaptı. Konuşmasında emeği geçen kurum ve kişilere teşekkür etti.

Menteşe Kaymakamı Ali Edip ise festivalin, hayatın hızında unutulan değerleri hatırlatmak için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. Kaymakam Edip ayrıca ilin spor hayatına dair müjdeyi paylaştı: Pazar günü saat 20.00'de Muğlaspor, Vanspor'u ilimizde ağırlayacak. Edip, Slow Food etkinliklerinin kentin kültürel ve sosyal yaşamına katkı sağladığını ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından festival; stant ziyaretleri, yerel lezzet sunumları ve geleneksel kına merasimiyle devam etti. Organizasyon iki gün boyunca yerli ve yabancı misafirleri ağırlayacak ve yerel üretimi, gastronomik mirası ile toplumsal dayanışmayı görünür kılmayı hedefliyor.

MUĞLA’DA BU YIL BEŞİNCİSİ DÜZENLENEN GELENEKSEL MUĞLA DÜĞÜN YEMEKLERİ FESTİVALİ, PROTOKOL KONUŞMALARI VE RENKLİ ETKİNLİKLERLE START ALDI. MENTEŞE’NİN TARİHİ ARASTASI’NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN AÇILIŞ PROGRAMI, YEREL ÜRETİCİLERİ, SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINI VE ULUSLARARASI MİSAFİRLERİ BİR ARAYA GETİRDİ.