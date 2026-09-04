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Nükleer alanda gençlere mentorluk ve kapsamlı burs programı

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, TENMAK İnsan Kaynakları Gelişim Programı ile 500 üniversite öğrencisine burs ve mentorluk sağlanacağını açıkladı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 20:59

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EDİTÖR: Merve Çelik

Nükleer alanda gençlere mentorluk ve kapsamlı burs programı

TEKNOFEST nükleer finalinde yeni insan kaynağı hamlesi

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen TEKNOFEST Nükleer Enerji ve Teknolojileri Tasarım Yarışması final programı, Küçükçekmece'deki TENMAK Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsünde tamamlandı. Programda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Hasan Mandal ile çok sayıda genç mühendis yer aldı.

500 öğrenciye burs ve süregelen mentorluk:

Bakan Alparslan Bayraktar, yeni başlatılan TENMAK İnsan Kaynakları Gelişim Programı kapsamında ilk etapta 500 üniversite öğrencisine önemli miktarda burs verileceğini açıkladı. Bu desteğin 2025-2026 YKS döneminde giren öğrenciler arasından, yaklaşık 41 ayrı lisans alanını kapsayacağı belirtildi. Bayraktar, burs programının diğerlerinden farkının öğrencilere eğitimleri boyunca ve sonrasında rehberlik edecek bir mentor ağını da içermesi olduğunu vurguladı.

Yarışma büyümesi ve performansın göstergeleri:

Programda öne çıkan veriler de paylaşıldı: geçen sene yarışmaya 2 ülkeden 87 takım katılırken, bu yıl katılım 9 ülke 192 takım seviyesine yükseldi. Ayrıca Cidde'de düzenlenen Uluslararası Bilim Olimpiyatları'nda Nükleer Bilim dalında Türkiye'nin bir altın ve üç bronz madalya kazandığı hatırlatıldı. Yarışmada ‘Detay Tasarım’ kategorisinde finale kalan dört takımın sunumları yapıldı.

Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'in gençlerde özgüven yaratma ve ülkenin teknoloji iddiasını güçlendirme misyonuna dikkat çekti. Organizasyonun kapsamının genişlediğini belirten Bayraktar, bu yıl düzenlenenlerin toplamının organizasyonun 9'uncu yılı ve yurtdışını da içeren hesapla 15'inci TEKNOFEST olduğunu aktardı.

Etkinliğin genel katılım verileri de paylaşıldı: toplam 1,6 milyon başvuru alındığı, nükleer enerji yarışmasının toplam 23 milyon lira ödül ve 15 milyon lira akademik teşvik ödeneği barındırdığı ifade edildi. Program soru-cevap oturumunun ardından hatıra fotoğrafıyla son buldu.

Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: &quot;Sınavda ilk olarak 500 üniversite...

Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: "Sınavda ilk olarak 500 üniversite öğrencimize önemli miktarda bir burs vereceğiz"

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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