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Haluk Görgün: Teknopark İstanbul için 2027-2031 yol haritası çiziliyor

Haluk Görgün, Teknopark İstanbul'da 2027-2031 Stratejik Plan Çalıştayı'nda kritik teknolojiler, ürünleşme, ortak test altyapıları ve küresel ölçeği ele aldı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 19:50

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EDİTÖR: Serkan Varol

Haluk Görgün: Teknopark İstanbul için 2027-2031 yol haritası çiziliyor

Çalıştayın ana hedefleri:

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Teknopark İstanbul'da düzenlenen 2027-2031 Stratejik Plan Çalıştayı'nda firma sahipleriyle bir araya geldi. İki gün sürecek etkinlikte önümüzdeki beş yıl için odaklanılacak alanlar ve somut çıktılar üzerinde çalışılacak.

Toplantıda öne çıkan başlıklar arasında kritik teknolojilerde odaklanma, fikirlerin ürüne dönüşümü, ortak test ve doğrulama altyapıları, şirketlerin ölçeklenmesi ve dünyaya açılma stratejileri yer aldı. Bu öncelikler, çalıştay boyunca oluşturulacak yol haritasının temelini oluşturacak.

Toplantı ve katılımcılar:

Çalıştaya Teknopark İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Abdurrahman Akyol da katılarak kurumun planlama sürecine ilişkin perspektifini paylaştı. Firma sahipleriyle yapılan görüşmelerde, özel sektörün ihtiyaç ve beklentileri doğrudan masaya yatırıldı.

Etkinlik süresince hem mevcut kapasitenin değerlendirilmesi hem de kurumsal iş birliği modellerinin güçlendirilmesine yönelik öneriler tartışılacak. Çalıştay sonucunda, önümüzdeki beş yıl için uygulanabilir adımlar ve öncelikli projeler belirlenecek.

Görgün ve katılımcılar, planın hayata geçirilmesi aşamasında test ve doğrulama altyapılarının paylaşımı ile ölçeklenebilirlik konularının kritik olduğunu vurguladı; atılacak adımların sektörel rekabet gücüne doğrudan katkı sağlaması hedefleniyor.

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SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI HALUK GÖRGÜN TEKNOPARK İSTANBUL 2027-2031 STRATEJİK PLAN ÇALIŞTAYI'NA KATILDI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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