Gece boyu süren kurtarma: Maltepe enkazında umut arayışı

Maltepe'de enkazda süren kurtarma çalışmaları

Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta sabah saat 05.40 civarında bir binanın katlarında çökme meydana geldi. Olay sonrası bölgeye sevk edilen ekipler, enkaz altında kalanları kurtarmak için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Olayın detayları:

Yedi katlı binanın üç katında çökme yaşandığı bildirildi. Çökme nedeniyle anında harekete geçen AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri arama kurtarma operasyonuna başladı. Yapılan çalışmalarda şu ana kadar 8 kişi enkazdan sağ olarak çıkarıldı, 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Soruşturma ve hasar tespit çalışmaları sürerken, çökme nedenine ilişkin kesin bir bilgi henüz paylaşılmadı.

Ekiplerin operasyonu:

AFAD ve itfaiye ekipleri, enkazda kalan 2 kişiye ulaşabilmek için gece boyunca aralıksız çalıştı. Operasyon, hassas kazı yöntemleri ve dinleme cihazları kullanılarak yürütülüyor; çalışmaların bir kısmı havadan görüntülendi.

Güvenlik önlemleri kapsamında çevredeki 4 bina tedbir amaçlı mühürlendi ve sokak ile çevresi giriş-çıkışlara kapatıldı. Bölge sakinleri yapılan çalışmaları yakından izlerken, ekiplerin titiz ve koordineli çalışması dikkat çekti.

Arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor; yetkililer enkaz altında kalanlara ulaşma çabalarının sürdüğünü ve gelişmelerin takip edildiğini belirtti.

Maltepe’de çöken binanın enkazında kalan 2 kişiyi kurtarma çalışmaları böyle görüntülendi