Kula'da gece yarısı ev yangını: ev kullanılamaz hale geldi, bir kişi hayatını kaybetti

Kula'da gece yangını kontrol altına alındı:

Manisa’nın Kula ilçesi Seyitali Mahallesi 184 Sokak’ta, saat 23.30 sıralarında bir ikamette yangın çıktı. Ev sahibi Metin Balcı’ya ait olduğu belirtilen konutta alevler kısa sürede yükseldi ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangın sırasında evinin yandığını gören Balcı, olay yerinde rahatsızlandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırılan Balcı, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Müdahale ve hasar tespiti:

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere hızla müdahale etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla yangın, çevredeki diğer yapılara sıçramadan kontrol altına alındı. Ancak yangın nedeniyle söz konusu evin kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Ekiplerin çalışması, mahallede daha geniş çaplı bir zarar oluşmasını engelledi; olay yerinde güvenlik önlemleri alındı ve gerekli söndürme çalışmaları tamamlandı.

Yetkililer inceleme başlattı:

Yangın bölgesine gelen Kula Kaymakamı Talha Altuntaş ve Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez olay yerinde incelemelerde bulundu. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma ve teknik inceleme başlatıldığını açıkladı.

Kamu güvenliği ve soruşturmanın seyri hakkında yetkililerce yapılacak açıklamalar takip ediliyor; olayla ilgili yeni bulguların ardından kamuoyuna bilgi verilecek.

MANİSA’NIN KULA İLÇESİNDE BİR EVDE ÇIKAN YANGINDA 1 EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ. YANGIN SIRASINDA OLAY YERİNDE RAHATSIZLANAN EV SAHİBİ, KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.