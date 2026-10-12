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Gece devriyesi şüpheyi doğruladı: motosikletten uyuşturucu çıktı

Bergama'da devriye yapan ekiplerin şüphe üzerine durdurduğu motosikletten uyuşturucu çıktı; A.Y. (30) ve T.Ü. (30) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 08:52

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gece devriyesi şüpheyi doğruladı: motosikletten uyuşturucu çıktı

olayın ayrıntıları:

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin sürdürdüğü devriye ve denetim faaliyetleri sırasında durumundan şüphelenilen bir motosiklet durduruldu. Yapılan arama neticesinde motosiklet ve üzerindeki şahıslar üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

şüpheliler ve işlemler:

Motosiklet üzerinde bulunan A.Y. (30) ve T.Ü. (30) isimli şahıslar polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyette yürütülen kimlik tespiti ve sorgulama işlemleri sırasında delil niteliğindeki maddeler kayıt altına alındı ve soruşturma başlatıldı.

yargı süreci ve sonuç:

Emniyetteki işlemlerinin ardından her iki şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılar, hakimlik kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, ilçe genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

OLAYLA İLGİLİ 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.

OLAYLA İLGİLİ 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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