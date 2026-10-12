Sosyal hizmet personeli Bayburt'ta insan ticareti mağdurlarının korunmasına odaklandı

Eğitim programı ile hizmet içi farkındalık artırıldı

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline, insan ticaretiyle mücadele ve mağdurların korunması konularında kapsamlı bir eğitim verildi. Programı İl Göç İdaresi Müdürlüğü personellerinden Kübra Yıkılmaz Öztürk yürüttü ve katılımcılara hem kuramsal hem de uygulamaya yönelik bilgiler aktarıldı.

Eğitimin içeriği:

Eğitimde öncelikle insan ticaretinin tanımı ve bu suçun farklı biçimleri ele alındı. Katılımcılar, mağdurların karşılaşabileceği fiziksel, psikolojik ve hukuki riskler hakkında bilgilendirildi. Ayrıca mağdur tespiti için dikkat edilmesi gereken göstergeler, vaka değerlendirme süreçleri ve acil müdahale adımları üzerinde duruldu.

Programda, mağdurların korunmasına yönelik yöntemler ve güvenli yönlendirme mekanizmaları anlatıldı. Kurumlar arası işbirliğinin önemi vurgulanarak, mağdurun ihtiyaç duyduğu sağlık, barınma ve hukuki destek hizmetlerine erişimin sağlanması için izlenecek yol haritası paylaşıldı.

Amaç ve kurumsal rol:

Eğitimin temel hedefi, kurum personelinin insan ticareti konusunda farkındalığını artırmak ve mağdurların korunmasına yönelik uygulamaların güçlendirilmesini sağlamaktır. Çalışma; tespit, korunma ve ilgili kurumlara yönlendirme süreçlerinde personelin yetkinliğini yükseltmeyi amaçlıyor.

Program, personelin şüpheli durumlara daha hızlı müdahale etmesi ve mağdurları uygun kurumlara güvenli şekilde yönlendirebilmesi için kapasite geliştirmeyi hedefliyor. Ayrıca kurum içi koordinasyonun ve multilaterel işbirliklerinin geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

SOSYAL HİZMET PERSONELİ İNSAN TİCARETİYLE MÜCADELE KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLDİ