Dolar 49,3322 +0,15%
Euro 55,3160 +0,23%
Bist 12.198,88 -0,55%
Altın Gram 6.673,84 -0,20%
EUR/USD 1,1208 +0,02%
Brent Petrol 104,39 -0,32%
--°

Sosyal hizmet personeli Bayburt'ta insan ticareti mağdurlarının korunmasına odaklandı

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli, Kübra Yıkılmaz Öztürk tarafından insan ticareti, tespit ve mağdur koruma konusunda bilgilendirildi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 10:13

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Sosyal hizmet personeli Bayburt'ta insan ticareti mağdurlarının korunmasına odaklandı

Eğitim programı ile hizmet içi farkındalık artırıldı

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline, insan ticaretiyle mücadele ve mağdurların korunması konularında kapsamlı bir eğitim verildi. Programı İl Göç İdaresi Müdürlüğü personellerinden Kübra Yıkılmaz Öztürk yürüttü ve katılımcılara hem kuramsal hem de uygulamaya yönelik bilgiler aktarıldı.

Eğitimin içeriği:

Eğitimde öncelikle insan ticaretinin tanımı ve bu suçun farklı biçimleri ele alındı. Katılımcılar, mağdurların karşılaşabileceği fiziksel, psikolojik ve hukuki riskler hakkında bilgilendirildi. Ayrıca mağdur tespiti için dikkat edilmesi gereken göstergeler, vaka değerlendirme süreçleri ve acil müdahale adımları üzerinde duruldu.

Programda, mağdurların korunmasına yönelik yöntemler ve güvenli yönlendirme mekanizmaları anlatıldı. Kurumlar arası işbirliğinin önemi vurgulanarak, mağdurun ihtiyaç duyduğu sağlık, barınma ve hukuki destek hizmetlerine erişimin sağlanması için izlenecek yol haritası paylaşıldı.

Amaç ve kurumsal rol:

Eğitimin temel hedefi, kurum personelinin insan ticareti konusunda farkındalığını artırmak ve mağdurların korunmasına yönelik uygulamaların güçlendirilmesini sağlamaktır. Çalışma; tespit, korunma ve ilgili kurumlara yönlendirme süreçlerinde personelin yetkinliğini yükseltmeyi amaçlıyor.

Program, personelin şüpheli durumlara daha hızlı müdahale etmesi ve mağdurları uygun kurumlara güvenli şekilde yönlendirebilmesi için kapasite geliştirmeyi hedefliyor. Ayrıca kurum içi koordinasyonun ve multilaterel işbirliklerinin geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

SOSYAL HİZMET PERSONELİ İNSAN TİCARETİYLE MÜCADELE KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLDİ

SOSYAL HİZMET PERSONELİ İNSAN TİCARETİYLE MÜCADELE KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLDİ

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Aşılarla ağır hastalık riski azalıyor, takvim takip edilmeli
images

Nörofest 2026'da yapay zekâ ve disiplinlerarası yaklaşımlar masaya yatırıldı
images

Jandarma eğitimleriyle öğrencilere trafik güvenliği bilinci aşılandı
images

Aydın'dan şehit ailesine ziyaret: devletin ve milletin minneti iletildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Emniyet sahada: Erdem Çağlar öğretmen ve öğrencilerle buluştu

Tır ile otomobil çarpıştı: Çobanlar çıkışında 1 yaralı

Şeyhler köyünde 1776'dan beri süren birlik ve beraberlik hayrı

Aşılarla ağır hastalık riski azalıyor, takvim takip edilmeli

TREND HABERLER

Murat Boz, GastroAntep sahnesinde duygudan hareketliye repertuar sundu

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Boyabat'ta büyük uyuşturucu operasyonu: üç kişi tutuklandı

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Hava trafiği normale döndü: GAP Havalimanı'ndaki uçakta tehdit tespit edilmedi

Polisten gençlere destek: LGS yolculuğuna set ve çanta hediyesi

Bursa-İzmir yolu'nda yaya çarpması: kimliği tespit edilemeyen kişi yaşamını yitirdi