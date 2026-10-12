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Dörtyol'da konteyner yangını kontrol altına alındı, can kaybı yok

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde çıkan yangında iki konteyner küle döndü; itfaiye hızla müdahale edip soğutma çalışması yaptı, yaralanma yok.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 10:07

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Dörtyol'da konteyner yangını kontrol altına alındı, can kaybı yok

dörtyol'da konteyner yangını

Hatay'ın Dörtyol ilçesine bağlı Özerli Mahallesi'nde iki konteynerde yangın çıktı. Olay, mahalledeki vatandaşların ihbarı üzerine yetkililere bildirildi ve bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

müdahale ve soğutma çalışmaları:

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgedeki ekipler yangın söndürüldükten sonra kapsamlı soğutma çalışması gerçekleştirdi ve olay yerinde gerekli güvenlik ile emniyet tedbirleri alındı.

hasar ve can kaybı:

Yangında 2 konteyner kullanılmaz hale geldi. Yetkililer, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığını bildirdi ve bölgedeki güvenlik önlemleri sürdürüldü.

DÖRTYOL İLÇESİNDE İKİ KONTEYNERDE ÇIKAN YANGINA İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ.

DÖRTYOL İLÇESİNDE İKİ KONTEYNERDE ÇIKAN YANGINA İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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