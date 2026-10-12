Diyarbakır'da Elazığ Bulvarı'nda kısa sürede dört aracın karıştığı zincirleme kaza

kaza yerinde yaşananlar:

Merkez Yenişehir ilçesindeki Elazığ Bulvarı'nda seyir halindeki iki otomobilin çarpışmasıyla başlayan olay, dakikalar içinde aynı güzergahta diğer iki otomobilin daha karışmasıyla zincirleme bir kazaya dönüştü. Görgü tanıkları ve olay yerine intikal eden ekipler, çarpışmaların birbirine yakın mesafede gerçekleştiğini belirtti; bu mesafenin yaklaşık 50 metre olduğu kaydedildi.

Kazalarda yaralanan olmadı, ancak araçlarda belirgin maddi hasar oluştu. Bölgedeki sürücüler ve diğer yol kullanıcıları kısa süreli güvensiz bir trafik akışıyla karşılaştı.

trafik akışı ve tutanak işlemleri:

Kaza nedeniyle Elazığ Bulvarı'nda kısa süreli trafik yoğunluğu gözlendi. Olay yerinde yetkililer ve taraflar arasında kaza tutanakları düzenlendi; tutanak işlemlerinin tamamlanmasının ardından trafik kontrollü şekilde açılarak normale döndü.

Yetkililerin yönlendirmesiyle, hasarlı araçlar yoldan çekildi ve uzun süreli bir kapanma yaşanmadı. Sürücüler, kaza sonrası gerekli belgeleri tamamlayıp güvenli bir şekilde bölgeden ayrıldı.

Özetle: Yenişehir ilçesi Elazığ Bulvarı'nda aynı güzergahta arka arkaya gerçekleşen çarpışmalarda can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi; olayda yalnızca maddi hasar meydana geldi ve trafik kısa sürede normalleşti.

DİYARBAKIR'IN YENİŞEHİR İLÇESİNDE AYNI GÜZERGAHTA 4 OTOMOBİL ÇARPIŞTI