Kapıya tutunarak ilerleyen bisikletçinin görüntüleri Elazığ-Pertek kara yolunda kaydedildi

olayın kaydedildiği anlar:

Elazığ-Pertek kara yolunda yaşanan görüntülerde, kimliği bilinmeyen bir bisiklet sürücüsü kapı tarafına tutunarak seyir eden bir hafif ticari araca bir süre eşlik etti. Olay, trafikte ilerleyen farklı bir aracın içinde bulunan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

olası riskler ve tehlike:

Kapıya veya araç gövdesine tutunarak seyretmek, sürücü ve diğer yol kullanıcıları için yüksek risk oluşturur. Dengenin kaybedilmesi, ani fren veya manevra durumunda düşme ve çarpışma riski artar. Haber kaynakları olayla ilgili herhangi bir yaralanma bilgisini paylaşmadı.

trafik güvenliği için hatırlatma:

Bu tür davranışlar, trafik akışını tehlikeye atar ve kazalara zemin hazırlayabilir. Sürücüler ve bisikletlilerin trafik kurallarına uyması, benzer olayların önlenmesi açısından önem taşıyor.

ELAZIĞ'DA ARACIN KAPI TARAFINA TUTUNARAK SEYİR EDEN BİSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERALARA YANSIDI