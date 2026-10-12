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Kocasinan'da gençler teknolojiyle üretime hazırlanıyor

Kocasinan İnovasyon Merkezi, astronomi, robotik, havacılık ve VR alanlarında uygulamalı eğitimlerle gençleri yazılım ve üretime hazırlıyor.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 10:11

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Kocasinan'da gençler teknolojiyle üretime hazırlanıyor

Kocasinan IQ İnovasyon ve AR‑GE Merkezi gençleri üretime teşvik ediyor

Kocasinan Belediyesi, gençleri geleceğin teknolojileriyle buluşturmaya yönelik çalışmalarıyla dikkat çekiyor. İlçede hizmet veren Kocasinan IQ İnovasyon ve AR‑GE Merkezi, öğrencileri teorik bilginin ötesine taşıyarak uygulamalı deneyimler sunuyor. Merkezde yer alan Astronomi, Robotik Kodlama, Havacılık ve VR (Sanal Gerçeklik) alanları öğrencilerin hem öğrenmesini hem de üretmesini sağlıyor.

Uygulamalı eğitimlerle yetkinlik kazandırma:

Merkezden faydalanan ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri, atölye ve uygulama alanlarında yazılım, kodlama ve robotik sistemler üzerinde çalışma imkânı buluyor. Öğrenciler Arduino platformu, model uçaklar ve insansız hava araçları projeleri gibi somut üretimler gerçekleştirmek üzere yönlendiriliyor. Bu yaklaşım, gençleri sadece bilgiyle donatmakla kalmayıp, aynı zamanda problem çözme ve proje geliştirme becerilerini de güçlendiriyor.

Toplumsal hedef ve kültürel destekler:

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, merkezle ilgili yaptığı değerlendirmede gençlere verilen önemi vurguladı: "Bizim en büyük gücümüz; bilgiye açık, üreten ve düşünen gençlerimizdir." Başkan, merkezin amacını "güçlü Türkiye’nin teminatı olan evlatlarımızı çağın gerektirdiği donanımlarla geleceğe hazırlamak" şeklinde özetledi ve merkezde yürütülen faaliyetler sayesinde gençlerin yenilikçi projelere imza attığını belirtti.

Belediye faaliyetleri yalnızca teknolojiyle sınırlı kalmıyor. Kocasinan Akademi çatısı altında el becerilerinden sanata, kültürel etkinliklerden farklı eğitim programlarına kadar geniş bir yelpaze sunuluyor. Ayrıca Çocuk Kulübü ve Gençlik Merkezi aracılığıyla çocuklar ve gençlere farklı ufuklar açılmaya devam ediliyor. Başkan Çolakbayrakdar, bu çalışmaların KOCAFEST gibi girişimlerle birleşerek Anadolu’nun ortasında bir "Dijital fidan" oluşturduğunu, bu fidanı akıl, bilgi ve gayretle büyütme çabasında olduklarını ifade etti.

Öğrenciler de yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirterek Başkan Çolakbayrakdar’a her zaman yanlarında olduğu için teşekkür etti. Belediye, eğitim, kültür ve teknoloji projeleriyle gençlerin hayatına yön vermeyi ve onları düşünen, üreten, sorgulayan nesiller olarak yetiştirmeyi hedefliyor. Amacın; yarınlara umutla bakan, donanımlı bireyler yetiştirmek olduğu vurgulanıyor ve bu hedef doğrultusunda çalışmaların süreceği bildiriliyor.

KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR; &quot;KOCASİNAN IQ İLE GELECEĞE YATIRIM YAPIYORUZ&quot;...

KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR; "KOCASİNAN IQ İLE GELECEĞE YATIRIM YAPIYORUZ" DEDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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