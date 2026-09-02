Gece karanlığında tırın onarımına koşan yardımsever ağır yaralandı

Amasya'da arızalanan bir tırın tamirine yardımcı olmaya çalışan bir kişi, yoldan geçen otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olayda yaralanan kişinin tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgiye göre, Amasya merkez çevre yolu Üçgöz viyadüğü yakınlarında seyir halindeki 60 ADV 183 plakalı tır arızalandı. Tır sürücüsü Hayati Yavuz ile yanındaki İlhan Ağırman (33) yol kenarına inerek tamir çalışmasına başladı. Bu sırada, Mustafa B. (64) yönetimindeki 34 BGJ 963 plakalı otomobil, karanlığın etkisiyle Ağırman'ı fark edemeyerek çarptı ve sürükledi.

müdahale ve soruşturma:

Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, AFAD ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, kanlar içinde ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı; sağlık ekipleri tarafından verilen bilgiye göre şahsın hayati tehlikesi devam ediyor. Olayla ilgili olarak emniyet birimleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, özellikle karanlık ve görüşün düşük olduğu durumlarda yol kenarında yapılacak müdahalelerde görünürlüğü artıracak önlemler alınması gerektiğini; reflektör, uyarı üçgeni ve güvenli mesafe gibi uygulamaların hayati önem taşıdığını vurguladı.

AMASYA’DA ARIZALANAN TIRIN TAMİRİNE YARDIM ETMEYE ÇALIŞTIĞI SIRADA YOLDA BULUNAN ŞAHSA OTOMOBİL ÇARPTI. KANLAR İÇİNDE HASTANEYE KALDIRILAN ŞAHSIN HAYATİ TEHLİKESİNİN BULUNDUĞU ÖĞRENİLDİ.