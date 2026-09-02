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gölbaşı'nda adaletin korunması vurgusu

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcısı Kaan Duran, yeni adli yılda hukukun üstünlüğü, adaletin korunması ve yargıya güvenin güçlendirileceğini bildirdi.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 10:28

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

gölbaşı'nda adaletin korunması vurgusu

Gölbaşı'nda adalet önceliği

Adıyaman’ın Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcısı Kaan Duran, yeni adli yılın başlaması dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Başsavcı Duran, açıklamasında adaletin korunması ve hukukun üstünlüğünün önemine dikkat çekti.

Başsavcının mesajı:

Duran, yeni adli yılda hukukun üstünlüğü ile adaletin korunması ilkelerinin esas alınacağını ve vatandaşların yargıya olan güveninin güçlendirilmesinin öncelik olacağını vurguladı. Vatandaşların sorunlarına çözüm odaklı yaklaşımlar sergileneceğini belirtti. Başsavcı sözlerine "Yeni adli yılımız ülkemize ve ilçemize hayırlar getirsin" ifadelerini ekledi.

Yargı mensuplarının rolü:

Duran, ilçedeki huzur ve güven ortamının sürdürülmesi için tüm yargı mensuplarının el birliğiyle çalışacağını ifade etti. Yeni adli yılın, ilçe halkı için adalet duygusunun daha da güçleneceği bir dönem olmasını temenni etti.

Başsavcı Kaan Duran’ın açıklaması, yerel düzeyde adalet hizmetlerinin etkin yürütülmesi ve vatandaşların yargıya duyduğu güvenin artırılması yönündeki kararlılığı tekrar ortaya koydu.

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI CUMHURİYET BAŞSAVCISI KAAN DURAN, YENİ ADLİ YILIN BAŞLAMASI DOLAYISIYLA...

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI CUMHURİYET BAŞSAVCISI KAAN DURAN, YENİ ADLİ YILIN BAŞLAMASI DOLAYISIYLA AÇIKLAMALARDA BULUNDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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