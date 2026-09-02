Radikal eğitimden yeni adım: çocuklar için kapsamlı etüt merkezi

Radikal Eğitim Kurumları, eğitimde çeyrek asrı geride bırakan birikimiyle Radikal Çocuk Etüt Merkezi'ni hayata geçirdi. Kurum, 25 yıllık tecrübesini ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik yeni bir hizmetle genişletiyor. Merkez, 1’inci sınıftan 6’ncı sınıfa kadar olan çocukların okul derslerini desteklemeyi ve geleceğe güçlü bir akademik temel atmalarını amaçlıyor.

hedef ve program yapısı:

Merkez, öğrencilerin okul sonrası zamanlarını verimli değerlendirmesine odaklanıyor. Hafta içi her gün eğitim verilecek olan merkezde, uygulama ağırlıklı olarak haftada 6 ders saati İngilizce programı uygulanacak. Öğrenciler ayrıca uzman öğretmenler eşliğinde günlük okul ödevlerini merkezde tamamlayabilecek ve bireysel destek alabilecek.

gelişim atölyeleri ve BİLSEM hazırlığı:

Radikal Çocuk Etüt Merkezi bünyesinde üstün yetenekli öğrencilere yönelik BİLSEM sınavı hazırlık programları yer alıyor. Gelişim atölyeleri kapsamında hızlı okuma ve anlama eğitimleri ile yeni nesil matematik atölyesi çalışmaları da gerçekleştirilecek; bu çalışmalar öğrencilerin analiz ve problem çözme becerilerini güçlendirmeyi hedefliyor.

şubeler ve kayıt bilgileri:

Yeni dönem kayıtlarının başladığı merkez, İzmir’de Bornova, Buca, Çankaya, Göztepe, Güzelbahçe, Karşıyaka, Menemen ve İstanbul’da Kadıköy başta olmak üzere birçok lokasyonda hizmet veriyor. Eğitim programlarına ve kayıt süreçlerine ilişkin detaylı bilgi kurumun resmi internet sitesi ve ilgili şubeler üzerinden alınabiliyor.

RADİKAL EĞİTİM KURUMLARI, İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK HAZIRLADIĞI YENİ PROJESİ 'RADİKAL ÇOCUK ETÜT MERKEZİ'Nİ HAYATA GEÇİRDİ.