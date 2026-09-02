Dolar 48,2119 -0,12%
Euro 55,9641 +0,04%
Bist 13.971,94 -1,81%
Altın Gram 6.783,94 -0,45%
EUR/USD 1,1582 -0,09%
Brent Petrol 94,75 +0,11%
--°

Radikal eğitimden yeni adım: çocuklar için kapsamlı etüt merkezi

Radikal Eğitim Kurumları, 1–6. sınıflara yönelik Radikal Çocuk Etüt Merkezi'ni açtı; hafta içi ders desteği, 6 saat İngilizce ve BİLSEM hazırlığı veriliyor.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 10:28

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Radikal eğitimden yeni adım: çocuklar için kapsamlı etüt merkezi

Radikal eğitimden yeni adım: çocuklar için kapsamlı etüt merkezi

Radikal Eğitim Kurumları, eğitimde çeyrek asrı geride bırakan birikimiyle Radikal Çocuk Etüt Merkezi'ni hayata geçirdi. Kurum, 25 yıllık tecrübesini ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik yeni bir hizmetle genişletiyor. Merkez, 1’inci sınıftan 6’ncı sınıfa kadar olan çocukların okul derslerini desteklemeyi ve geleceğe güçlü bir akademik temel atmalarını amaçlıyor.

hedef ve program yapısı:

Merkez, öğrencilerin okul sonrası zamanlarını verimli değerlendirmesine odaklanıyor. Hafta içi her gün eğitim verilecek olan merkezde, uygulama ağırlıklı olarak haftada 6 ders saati İngilizce programı uygulanacak. Öğrenciler ayrıca uzman öğretmenler eşliğinde günlük okul ödevlerini merkezde tamamlayabilecek ve bireysel destek alabilecek.

gelişim atölyeleri ve BİLSEM hazırlığı:

Radikal Çocuk Etüt Merkezi bünyesinde üstün yetenekli öğrencilere yönelik BİLSEM sınavı hazırlık programları yer alıyor. Gelişim atölyeleri kapsamında hızlı okuma ve anlama eğitimleri ile yeni nesil matematik atölyesi çalışmaları da gerçekleştirilecek; bu çalışmalar öğrencilerin analiz ve problem çözme becerilerini güçlendirmeyi hedefliyor.

şubeler ve kayıt bilgileri:

Yeni dönem kayıtlarının başladığı merkez, İzmir’de Bornova, Buca, Çankaya, Göztepe, Güzelbahçe, Karşıyaka, Menemen ve İstanbul’da Kadıköy başta olmak üzere birçok lokasyonda hizmet veriyor. Eğitim programlarına ve kayıt süreçlerine ilişkin detaylı bilgi kurumun resmi internet sitesi ve ilgili şubeler üzerinden alınabiliyor.

RADİKAL EĞİTİM KURUMLARI, İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK HAZIRLADIĞI YENİ PROJESİ...

RADİKAL EĞİTİM KURUMLARI, İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK HAZIRLADIĞI YENİ PROJESİ 'RADİKAL ÇOCUK ETÜT MERKEZİ'Nİ HAYATA GEÇİRDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Zile MYO kampüsüne 200 kişilik cami inşası başladı
images

Esentepe gençlik merkezinde 2026 yaz kursları yetenek ve coşkuyla sona erdi
images

BTÜ koordinatörlüğünde Erasmus+ FIX4GREEN projesi gençleri al-kullan-at kültürün...
images

Kuşadası'na hayırsever destekli erken eğitim yatırımı için protokol imzalandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erken tanı ve aşı farkındalığı jinekolojik kanserlerin seyrini değiştirebilir

Ulu Cami'nin eğri minaresinde bulunan yeşil çanakların kullanım amacı belirlendi

Kayseri'de duraktaki yolcu otobüsüne çarpma anı saniye saniye kaydedildi

Bağlıca'da mezrone için ortak atılım: kooperatifle verim ve marka hedefleniyor

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Sağanak altında Semicenk coşkusu

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı