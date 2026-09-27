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Gece operasyonunda 80 tonluk tabliye Başiskele kavşağında yerine kondu

Kocaeli'de Başiskele Kavşağı Koridor Projesi'nde Karşıyaka Kavşağı'na ait 48 m uzunluğunda ve 80 tonluk çelik tabliye, gece operasyonuyla monte edildi.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 14:59

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Gece operasyonunda 80 tonluk tabliye Başiskele kavşağında yerine kondu

Başiskele kavşağında gece montajı:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen D-130 Karayolu Başiskele Kavşağı Koridor Projesi 1. Etap Yapım İşi kapsamında, Karşıyaka Kavşağı’nda yapımı devam eden yaya üst geçidinin çelik tabliyesi gece operasyonuyla yerleştirildi. Proje ekibi, trafik akışını aksatmamak ve çalışmayı güvenle tamamlamak amacıyla montajı gece saatlerinde gerçekleştirdi.

Tabliye montaj operasyonu:

Yapılan operasyonda, 48 metre uzunluğunda ve 80 ton ağırlığındaki çelik tabliye, koordineli ekip çalışmasıyla tek parça halinde kaldırıldı. İşleme katılan vinç, 600 ton kaldırma kapasitesine sahip olup, tabliye üst geçit ayaklarına tek seferde monte edildi. Yerleştirme sırasında güvenlik önlemleri ve trafik düzenlemeleri titizlikle uygulandı.

Üst geçitte vatandaşların kullanımını kolaylaştırmak amacıyla iki adet asansörün de projeye dahil edileceği bildirildi. Bu sayede yaya erişimi ve engelli kullanımı ile ilgili standartların sağlanması hedefleniyor.

Projenin ilerleyişi ve hedefleri:

Proje kapsamında daha önce yapımı tamamlanan ilk üst geçit açılırken, Karşıyaka Kavşağı bölgesindeki ikinci üst geçitte tabliye montajı tamamlandı. Üçüncü üst geçitte ise zemin iyileştirme çalışmalarının ardından köprü ayaklarının betonarme imalatları sürüyor ve çelik bölümlerinin üretimi fabrika ortamında devam ediyor.

Çalışmaların tamamlanan bölümleriyle D-130 Karayolu üzerindeki ana yol ve yan yollar yeniden trafiğe açıldı. Buna karşın proje bağlantı kolları ile Başiskele giriş köprüsü güzergâhı, Millet Caddesi ve Selahattin Eyyubi Caddesi üzerindeki kavşaklarda yapım faaliyetleri devam ediyor.

Köprü yaklaşımlarında geofam dolgu uygulamaları ve köprü ayaklarının dış cephe kaplama işleri sürerken, kavşak bölgelerinde yeşil alan düzenlemeleri ile yatay ve düşey trafik işaretlemeleri gerçekleştiriliyor. Bu çalışmalar, yol güvenliğini artırmayı ve estetik düzenlemeleri tamamlamayı amaçlıyor.

Proje tamamlandığında bölgeye toplam 16 kilometrelik bir ulaşım koridoru kazandırılması planlanıyor. Projede 9 köprü ve 7 menfez yer alıyor; amaç, D-130 Karayolu’ndaki transit trafiği şehir içi ulaşımından ayırarak Başiskele ve çevresindeki trafik yoğunluğunu azaltmak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, ilerleyen aşamalarda da benzer koordinasyon ve gece çalışmalarıyla projenin planlanan takvimde yürütüleceğini belirtti. Vatandaşların konforu ve trafik düzeninin korunması öncelikler arasında tutuluyor.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN BAŞİSKELE KAVŞAĞI KORİDOR PROJESİ’NDE...

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN BAŞİSKELE KAVŞAĞI KORİDOR PROJESİ’NDE ÇALIŞMALAR SÜRERKEN, KARŞIYAKA KAVŞAĞI’NDA YAPIMI DEVAM EDEN YAYA ÜST GEÇİDİNDE ÖNEMLİ BİR AŞAMA DAHA TAMAMLANDI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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