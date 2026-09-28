Gece yağışı sonrası Hopa Başoba'da kamyon dere yatağına devrildi

kaza özeti:

Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Başoba köyünde gece saatlerinde yağışın etkili olduğu yolda kontrolden çıkan bir kamyon, yol kenarındaki dere yatağına devrildi. Araçta bulunan sürücü Cemal Altuntaş yaralandı. Kazaya karışan kamyonun plakası 25 AEZ 645 olarak kaydedildi.

müdahale ekipleri ve tahliye:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Hopa Belediyesi itfaiyesi, Hopa Arama Kurtarma (HOPAK), jandarma ve sağlık ekipleri kaza yerinde müdahale etti. Yaralı sürücü ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

inceleme ve uyarılar:

Yetkililer kazayla ilgili soruşturma başlattı. Bölgedeki yağışın yol yüzeyini kayganlaştırdığı ve sürücülerin benzer koşullarda hız ve takip mesafesine dikkat etmesi gerektiği vurgulandı.

ARTVİN’İN HOPA İLÇESİNDE YAĞIŞ NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKAN KAMYONUN DERE YATAĞINA DEVRİLMESİ SONUCU SÜRÜCÜ YARALANDI.