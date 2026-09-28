Dolar 48,9984 +0,02%
Euro 55,7170 +0,02%
Bist 12.592,76 -2,38%
Altın Gram 6.535,59 -0,47%
EUR/USD 1,1370 -0,02%
Brent Petrol 98,80 +0,99%
--°

Gece yağışı sonrası Hopa Başoba'da kamyon dere yatağına devrildi

Artvin Hopa Başoba'da yağışlı yolda kontrolden çıkan kamyon dere yatağına devrildi, sürücü Cemal Altuntaş yaralandı; ekipler müdahalede bulundu.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 21:19

GÜNCELLEME: 28 Eylül 2026 - 21:23

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Gece yağışı sonrası Hopa Başoba'da kamyon dere yatağına devrildi

kaza özeti:

Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Başoba köyünde gece saatlerinde yağışın etkili olduğu yolda kontrolden çıkan bir kamyon, yol kenarındaki dere yatağına devrildi. Araçta bulunan sürücü Cemal Altuntaş yaralandı. Kazaya karışan kamyonun plakası 25 AEZ 645 olarak kaydedildi.

müdahale ekipleri ve tahliye:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Hopa Belediyesi itfaiyesi, Hopa Arama Kurtarma (HOPAK), jandarma ve sağlık ekipleri kaza yerinde müdahale etti. Yaralı sürücü ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

inceleme ve uyarılar:

Yetkililer kazayla ilgili soruşturma başlattı. Bölgedeki yağışın yol yüzeyini kayganlaştırdığı ve sürücülerin benzer koşullarda hız ve takip mesafesine dikkat etmesi gerektiği vurgulandı.

ARTVİN’İN HOPA İLÇESİNDE YAĞIŞ NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKAN KAMYONUN DERE YATAĞINA...

ARTVİN’İN HOPA İLÇESİNDE YAĞIŞ NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKAN KAMYONUN DERE YATAĞINA DEVRİLMESİ SONUCU SÜRÜCÜ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çaycuma organize sanayi kavşağında kavşak manevrası kaza ile sonuçlandı
images

Gaziantep'te tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 18 yaşındaki genç hayatını kaybet...
images

Ordu’da kayığı kıyıya vurulan amatör balıkçının cesedi Perşembe açıklarında bulu...
images

Yurttaki yemek sonrası iki öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Montella istifa etmiyor: projeye ve oyunculara inancım tam

Çaycuma organize sanayi kavşağında kavşak manevrası kaza ile sonuçlandı

Şehit Nuri Özcan'ın babası üniversitede hatıra sohbeti için Rektör Kırışık'ı ziyaret etti

Devrekli hafız öğrenciler Tokat bölge finalinden dereceyle döndü

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan