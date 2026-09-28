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Zara'da üç kişi üç saatte 11 iş yerine girip çaldı, tutuklandılar

Sivas'ın Zara ilçesinde geçtiğimiz gece üç kişi, üç saatte 11 iş yerinden yaklaşık 65 bin lira çaldı; Afyonkarahisar'daki operasyonda yakalanıp 22 bin 160 lira ile tutuklandılar.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 22:03

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Zara'da üç kişi üç saatte 11 iş yerine girip çaldı, tutuklandılar

zara'da gece yarısı hırsızlık zinciri

Sivas'ın Zara ilçesinde geçtiğimiz gece üç şüphelinin kısa sürede 11 iş yerine girerek kasalarda bulunan paraları aldığı bildirildi. Olayda toplamda yaklaşık 65 bin lira çalındı. İhbar ve güvenlik kamera görüntülerinin değerlendirilmesi sonucu zanlıların kimlikleri tespit edildi.

operasyon ve yakalama:

Zara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Zara İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen titiz çalışmalar sonucu zanlıların Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde olduğu bilgisine ulaşıldı. Düzenlenen operasyonda üç şüpheli gözaltına alındı ve Sivas'a getirildi.

ele geçen deliller ve adli süreç:

Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 22 bin 160 lira, bir bıçak, bir muşta ile yaklaşık 0,15 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler Zara Adliyesine sevk edildi. Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemler sonrasında çıkarıldıkları Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildiler.

Sivas’ta 3 saatte 11 iş yerine girmişti, tutuklanarak cezaevine gönderildi

Sivas’ta 3 saatte 11 iş yerine girmişti, tutuklanarak cezaevine gönderildi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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