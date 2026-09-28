Konak'ta güvenlik kamerasına yansıyan köpeğe şiddet anı

Olayın görüntüleri:

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kişinin sahibi olduğu terrier cinsi köpeğe tekme attığı ve ardından tasma ile sürüklediği görülüyor.

Kayıtlarda, yürüyen şahsın henüz bilinmeyen bir sebeple köpeğe vurduğu; tekmenin etkisiyle köpeğin savrulduğu, köpeğin korkup sahibinin peşinden gitmek istemeyerek direndiği anlar yer alıyor.

Görüntüde öne çıkan anlar:

Görüntülerde hayvanın direnişine rağmen adamın köpeği boynundaki tasmayla çekerek yürümeye devam ettiği, olayın sokakta saniye saniye kaydedildiği açıkça izlenebiliyor. Kayıt, yaşananları delil niteliğinde gösterir şekilde detaylı biçimde belgeliyor.

Olayın yaşandığı yer ve kayıtların varlığı metinde korunmuş; kaynak açıklamalarda yer almayan herhangi bir soruşturma veya yasal süreç bilgisi paylaşılmamıştır.

İZMİR'İN KONAK İLÇESİNDE BİR ŞAHSIN, SAHİBİ OLDUĞU KÖPEĞE TEKME ATIP TASMAYLA SÜRÜKLEDİĞİ ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.