Dolar 48,9984 +0,02%
Euro 55,7170 +0,02%
Bist 12.592,76 -2,38%
Altın Gram 6.535,59 -0,47%
EUR/USD 1,1370 -0,02%
Brent Petrol 98,80 +0,99%
--°

Konak'ta güvenlik kamerasına yansıyan köpeğe şiddet anı

İzmir Konak'ta Yeni Mahalle'de bir kişi, sahibi olduğu terrier köpeğe tekme atıp tasmayla sürükledi; korku ve direniş anları kameraya yansıdı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 22:15

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Konak'ta güvenlik kamerasına yansıyan köpeğe şiddet anı

Olayın görüntüleri:

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kişinin sahibi olduğu terrier cinsi köpeğe tekme attığı ve ardından tasma ile sürüklediği görülüyor.

Kayıtlarda, yürüyen şahsın henüz bilinmeyen bir sebeple köpeğe vurduğu; tekmenin etkisiyle köpeğin savrulduğu, köpeğin korkup sahibinin peşinden gitmek istemeyerek direndiği anlar yer alıyor.

Görüntüde öne çıkan anlar:

Görüntülerde hayvanın direnişine rağmen adamın köpeği boynundaki tasmayla çekerek yürümeye devam ettiği, olayın sokakta saniye saniye kaydedildiği açıkça izlenebiliyor. Kayıt, yaşananları delil niteliğinde gösterir şekilde detaylı biçimde belgeliyor.

Olayın yaşandığı yer ve kayıtların varlığı metinde korunmuş; kaynak açıklamalarda yer almayan herhangi bir soruşturma veya yasal süreç bilgisi paylaşılmamıştır.

İZMİR&#039;İN KONAK İLÇESİNDE BİR ŞAHSIN, SAHİBİ OLDUĞU KÖPEĞE TEKME ATIP TASMAYLA SÜRÜKLEDİĞİ ANLAR...

İZMİR'İN KONAK İLÇESİNDE BİR ŞAHSIN, SAHİBİ OLDUĞU KÖPEĞE TEKME ATIP TASMAYLA SÜRÜKLEDİĞİ ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çaycuma organize sanayi kavşağında kavşak manevrası kaza ile sonuçlandı
images

Gaziantep'te tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 18 yaşındaki genç hayatını kaybet...
images

Ordu’da kayığı kıyıya vurulan amatör balıkçının cesedi Perşembe açıklarında bulu...
images

Yurttaki yemek sonrası iki öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Montella istifa etmiyor: projeye ve oyunculara inancım tam

Çaycuma organize sanayi kavşağında kavşak manevrası kaza ile sonuçlandı

Şehit Nuri Özcan'ın babası üniversitede hatıra sohbeti için Rektör Kırışık'ı ziyaret etti

Devrekli hafız öğrenciler Tokat bölge finalinden dereceyle döndü

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan