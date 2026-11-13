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Gece yarısı refüjdeki ağaçlar ve direk savurdu: Çorum’da 2 kişi yaralandı

Karakeçili Mahallesi Fatih Caddesi'nde 19 FB 979 plakalı otomobilin refüjdeki ağaçlara ve aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 11:12

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gece yarısı refüjdeki ağaçlar ve direk savurdu: Çorum’da 2 kişi yaralandı

Gece yarısı refüjdeki ağaçlar ve direk savurdu: Çorum’da 2 kişi yaralandı

Çorum'da bir otomobilin refüjdeki ağaçlara ve aydınlatma direğine çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Karakeçili Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi.

kaza detayları:

Edinilen bilgiye göre, sürücü İ.G. idaresindeki 19 FB 979 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki ağaçlara ve bir aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç savrularak karşı şeride geçti. Kazada sürücü İ.G. ile araçta bulunan A.K. yaralandı.

müdahale ve soruşturma:

Olayın bildirilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan incelemede sürücü İ.G.'nin alkollü olduğu belirlendi.

Polis ekipleri kazayla ilgili gerekli tutanakları tutup, olay yerinde inceleme başlattı. Soruşturma sürerken yetkililer, trafik kurallarına ve hız kontrolüne dikkat edilmesi uyarısında bulundu.

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ ALANDA ARAÇTA, AĞAÇLARDA VE AYDINLATMA DİREĞİNDE HASAR OLUŞTU

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ ALANDA ARAÇTA, AĞAÇLARDA VE AYDINLATMA DİREĞİNDE HASAR OLUŞTU

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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