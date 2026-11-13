Türkeli Hacı köyünde art arda heyelanlar ulaşımı ve hayvancılığı etkiledi

bölgede art arda heyelanlar:

Sinop’un Türkeli ilçesine bağlı Hacı köyü sınırlarında son iki gündür ardışık toprak kaymaları kaydedildi. Önceki gün köyün Örey ve Köseretaşı mahallelerini birbirine bağlayan yol kapanmış; bugün ise daha geniş çaplı bir heyelan Merkez Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

ulaşım ve yapı hasarları:

Bugünkü toprak kayması sonucunda Merkez Mahallesi'ne ulaşımı sağlayan yol kullanılamaz hale geldi. Heyelanın etkilediği alanda bulunan bir ahır da zarar gördü ve yapı işlevini yitirdi. Olaylar köy içi ulaşımı olumsuz etkiledi.

Bölgedeki yetkililer, heyelanların ardından hasar tespit çalışmalarına başladı. Hacı Köyü Muhtarı Mutlu Cantürk, olay sonrası hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

TÜRKELİ’DE AYNI YERDE İKİNCİ HEYELAN: YOL KAPANDI, AHIR ZARAR GÖRDÜ SİNOP'UN TÜRKELİ İLÇESİNE BAĞLI HACI KÖYÜNDE MEYDANA GELEN HEYELANLAR ETKİSİNİ ARTIRDI. ÖNCEKİ GÜN ÖREY VE KÖSERETAŞI MAHALLELERİNİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN YOLUN KAPANMASININ ARDINDAN BUGÜN MERKEZ MAHALLESİ’NDE DAHA BÜYÜK ÇAPLI TOPRAK KAYMASI YAŞANDI. HEYELANDA BİR AHIR DA ZARAR GÖRDÜ.