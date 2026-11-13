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Türkeli Hacı köyünde art arda heyelanlar ulaşımı ve hayvancılığı etkiledi

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Hacı köyünde art arda meydana gelen heyelanlar yolları kapattı, bir ahır kullanılamaz hale geldi; hasar tespiti sürüyor.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 11:23

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Türkeli Hacı köyünde art arda heyelanlar ulaşımı ve hayvancılığı etkiledi

bölgede art arda heyelanlar:

Sinop’un Türkeli ilçesine bağlı Hacı köyü sınırlarında son iki gündür ardışık toprak kaymaları kaydedildi. Önceki gün köyün Örey ve Köseretaşı mahallelerini birbirine bağlayan yol kapanmış; bugün ise daha geniş çaplı bir heyelan Merkez Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

ulaşım ve yapı hasarları:

Bugünkü toprak kayması sonucunda Merkez Mahallesi'ne ulaşımı sağlayan yol kullanılamaz hale geldi. Heyelanın etkilediği alanda bulunan bir ahır da zarar gördü ve yapı işlevini yitirdi. Olaylar köy içi ulaşımı olumsuz etkiledi.

Bölgedeki yetkililer, heyelanların ardından hasar tespit çalışmalarına başladı. Hacı Köyü Muhtarı Mutlu Cantürk, olay sonrası hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

TÜRKELİ’DE AYNI YERDE İKİNCİ HEYELAN: YOL KAPANDI, AHIR ZARAR GÖRDÜ SİNOP&#039;UN TÜRKELİ İLÇESİNE...

TÜRKELİ’DE AYNI YERDE İKİNCİ HEYELAN: YOL KAPANDI, AHIR ZARAR GÖRDÜ SİNOP'UN TÜRKELİ İLÇESİNE BAĞLI HACI KÖYÜNDE MEYDANA GELEN HEYELANLAR ETKİSİNİ ARTIRDI. ÖNCEKİ GÜN ÖREY VE KÖSERETAŞI MAHALLELERİNİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN YOLUN KAPANMASININ ARDINDAN BUGÜN MERKEZ MAHALLESİ’NDE DAHA BÜYÜK ÇAPLI TOPRAK KAYMASI YAŞANDI. HEYELANDA BİR AHIR DA ZARAR GÖRDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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