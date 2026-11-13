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Mudanya'da lodos iki ağacı devirdi, yol kısa sürede açıldı

Mudanya'da öğle saatlerinde etkili lodos nedeniyle Halitpaşa Mahallesi Karanlıkdere'de iki ağaç devrildi; ekipler müdahale edip yolu kısa sürede açtı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 11:20

GÜNCELLEME: 13 Kasım 2026 - 11:28

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Mudanya'da lodos iki ağacı devirdi, yol kısa sürede açıldı

Mudanya'da lodos ulaşımı kısa süreli aksattı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan lodos, Halitpaşa Mahallesi Karanlıkdere mevkisinde iki ağacın devrilmesine neden oldu. Rüzgârın şiddeti karşısında dayanamayarak yere yığılan ağaçlar, bölgede trafiğin geçici olarak durmasına yol açtı.

olayın ayrıntıları:

Sert esen rüzgâr sonucu 2 ağaç, aralarında 20 dakika süre bulunan iki ayrı olayda devrildi. Devrilen ağaçlardan biri 6 metre uzunluğundaydı ve park halindeki bir otomobilin 1 metre yakınına düştü. Olaylarda şans eseri yaralanan olmadı ve herhangi bir maddi hasar da oluşmadı.

ekip müdahalesi ve yolun açılması:

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, belediye ve polis ekipleri sevk edildi. Belediye ekipleri, kepçe yardımıyla devrilen ağaçları yoldan kaldırdı; kapalı kalan yol kısa sürede yeniden trafiğe açıldı.

BURSA&#039;NIN MUDANYA İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN LODOS NEDENİYLE DEVRİLEN AĞAÇ ULAŞIMI ETKİLEDİ.

BURSA'NIN MUDANYA İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN LODOS NEDENİYLE DEVRİLEN AĞAÇ ULAŞIMI ETKİLEDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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