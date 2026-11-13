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Siirt Toytepe'de takla: sürücü tedavi altında, hayati tehlikesi yok

Siirt'te Kurtalan-Batman karayolu Toytepe mevkiinde kontrolü kaybeden otomobil takla attı; 33 yaşındaki M.S.A. yaralandı, hayati tehlikesi yok.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 11:22

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Siirt Toytepe'de takla: sürücü tedavi altında, hayati tehlikesi yok

Siirt Toytepe'de takla: sürücü tedavi altında, hayati tehlikesi yok

Siirt Kurtalan-Batman karayolu Toytepe köyü mevkiinde sabah saatlerinde bir otomobilin takla atması sonucu 33 yaşındaki sürücü yaralandı. Edinilen bilgiye göre araç, sürücünün kontrolü kaybetmesi neticesinde devrildi.

Kaza detayları:

Kaza, Kurtalan-Batman karayolu Toytepe köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücü M.S.A. yönetimindeki 56 ABK 056 plakalı araç yoldan çıkarak takla attı. Olayın sabah saatlerinde gerçekleştiği bildirildi.

Yaralıya yapılan müdahale:

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı; yetkililerden alınan bilgiye göre yaralının hayati tehlikesi yok.

Kazayla ilgili olarak jandarma ve sağlık ekiplerinin olay yerindeki çalışmasının ardından resmi soruşturma başlatıldı ve inceleme sürüyor.

Otomobil takla attı, sürücü ölümden döndü

Otomobil takla attı, sürücü ölümden döndü

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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