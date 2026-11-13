Siirt Toytepe'de takla: sürücü tedavi altında, hayati tehlikesi yok

Siirt Kurtalan-Batman karayolu Toytepe köyü mevkiinde sabah saatlerinde bir otomobilin takla atması sonucu 33 yaşındaki sürücü yaralandı. Edinilen bilgiye göre araç, sürücünün kontrolü kaybetmesi neticesinde devrildi.

Kaza detayları:

Kaza, Kurtalan-Batman karayolu Toytepe köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücü M.S.A. yönetimindeki 56 ABK 056 plakalı araç yoldan çıkarak takla attı. Olayın sabah saatlerinde gerçekleştiği bildirildi.

Yaralıya yapılan müdahale:

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı; yetkililerden alınan bilgiye göre yaralının hayati tehlikesi yok.

Kazayla ilgili olarak jandarma ve sağlık ekiplerinin olay yerindeki çalışmasının ardından resmi soruşturma başlatıldı ve inceleme sürüyor.

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