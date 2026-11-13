Malatya Samanköy'de arama çalışmaları sürüyor: düşen S-70 için ekipler parçaları inceliyor

Bölgede sürdürülen çalışmalar:

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy mevkiinde meydana gelen kaza sonrası bölgeye intikal eden polis ekipleri, geniş çaplı arama ve tarama faaliyetleri yürütüyor. Ekiplerin önceliği, kaza kırımına uğrayan helikoptere ait parçaları ve kazayla ilgili olabilecek bulguları tespit etmek üzerine odaklanmış durumda.

Kaza yeri ve zaman:

Olay, 12 Kasım günü saat 18.45 sıralarında Samanköy mevkisinde gerçekleşti. Kazada, içinde bulunan 4 asker şehit oldu ve S-70 tipi askeri helikopter kaza kırıma uğradı.

Arama-tarama ve bulunanlar:

Polis ekipleri, kaza alanında yapılan taramalarda helikoptere ait parçalar ve olası deliller üzerinde çalışıyor. Çalışmaların amacı, kazanın nedenine ilişkin bulguları yerinde tespit etmek ve delilleri kayda geçirerek incelemeye hazır hale getirmek olarak öne çıkıyor.

Yetkililer, arama-tarama çalışmalarının devam ettiğini ve elde edilecek bulguların kaza nedeninin aydınlatılmasında kullanılacağını belirtiyor. Bölgede güvenlik önlemleri alınarak, çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Askeri helikopterin düştüğü bölgede arama çalışmaları sürüyor