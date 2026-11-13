Dolar 50,3646 +0,16%
Euro 55,7073 +0,16%
Bist 11.855,66 +0,38%
Altın Gram 6.318,18 +0,43%
EUR/USD 1,1057 -0,02%
Brent Petrol 95,53 -0,30%
--°

Köprüde duran araçtan bayrak ve silahla gösteri: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde iki şerit kapandı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir kişi aracın üstüne çıkarak elindeki bayrak ve tabancaya benzer cisimle slogan attı; sol ve orta şerit trafiğe kapatıldı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 11:22

GÜNCELLEME: 13 Kasım 2026 - 11:23

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Köprüde duran araçtan bayrak ve silahla gösteri: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde iki şerit kapandı

Olayın özeti:

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde bir sürücünün aracını sol şeritte durdurup üzerine çıkarak slogan atması, köprü üzerindeki trafik akışını etkiledi. Olay, sabah saatlerinde ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışıldı.

Olay anı ve görgü tanıkları:

Edinilen bilgilere göre olay saat 10.20 sıralarında gerçekleşti. Otomobilini sol şeritte duran bir şahıs, aracın üstüne çıkarak sloganlar atmaya başladı. Şahsın bir elinde Türk bayrağı ile yeşil-beyaz renkli bir bayrak, diğer elinde ise tabancaya benzer bir cisim görüldü. Görgü tanımlarına göre şahsın sloganlarının İsrail'i protesto amacı taşıdığı değerlendirildi.

Emniyet müdahalesi ve trafik önlemleri:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen özel harekat polis ekipleri müdahalede bulundu. Güvenlik amacıyla köprünün sol ve orta şeritleri trafiğe kapatıldı; böylece köprü yolu iki şeritli olarak düzenlendi. Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalelerinin sürdüğü bildirildi.

Yaşanan durum, köprü ve çevresinde kısa süreli araç yoğunluğu oluşturdu; yetkililer kontrollü müdahaleyle trafiğin normal seyrine dönmesi için çalıştı.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ ÜZERİNDE OTOMOBİLİNİ SOL ŞERİTTE DURDURAN ŞAHIS, ARACIN ÜSTÜNE ÇIKIP...

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ ÜZERİNDE OTOMOBİLİNİ SOL ŞERİTTE DURDURAN ŞAHIS, ARACIN ÜSTÜNE ÇIKIP ELİNDEKİ BAYRAK VE SİLAHLA SLOGAN ATTI. POLİS EKİPLERİNİN MÜDAHALE ETTİĞİ OLAY NEDENİYLE KÖPRÜ YOLU İKİ ŞERİTLİ OLARAK TRAFİĞE KAPATILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Amasra'da kendilerini ocağa kapatan madencilerin eylemi 21 saattir sürüyor; 10 i...
images

Aksaray'da şase arızası elektrik panosunu alevlere boğdu
images

Malatya'da kamyonet kasasındaki kağıtlar alev aldı
images

Ömer Sarıgül adliyeye getirilip ek ifade verecek

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eski bakan Akarcalı gençlere uzun vadeli kariyer kurgusunu anlattı

Amasra'da kendilerini ocağa kapatan madencilerin eylemi 21 saattir sürüyor; 10 işçi sağlık nedeniyle çıkarıldı

Aksaray'da şase arızası elektrik panosunu alevlere boğdu

Hafızlıklarını tamamlayan 33 kız öğrenci kutsal topraklara uğurlandı

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Gece saatlerinde Şabaniye'de otomobil refüje çarptı, sürücü yaralandı

Balıkesir Üniversitesi yönetimi Ayvalık Meslek Yüksekokulu'nda akreditasyon ve eğitim çalışmaları için bir araya geldi

Saray'da öğretmenlere yönelik beş günlük stem eğitimi tamamlandı