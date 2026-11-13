Köprüde duran araçtan bayrak ve silahla gösteri: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde iki şerit kapandı

Olayın özeti:

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde bir sürücünün aracını sol şeritte durdurup üzerine çıkarak slogan atması, köprü üzerindeki trafik akışını etkiledi. Olay, sabah saatlerinde ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışıldı.

Olay anı ve görgü tanıkları:

Edinilen bilgilere göre olay saat 10.20 sıralarında gerçekleşti. Otomobilini sol şeritte duran bir şahıs, aracın üstüne çıkarak sloganlar atmaya başladı. Şahsın bir elinde Türk bayrağı ile yeşil-beyaz renkli bir bayrak, diğer elinde ise tabancaya benzer bir cisim görüldü. Görgü tanımlarına göre şahsın sloganlarının İsrail'i protesto amacı taşıdığı değerlendirildi.

Emniyet müdahalesi ve trafik önlemleri:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen özel harekat polis ekipleri müdahalede bulundu. Güvenlik amacıyla köprünün sol ve orta şeritleri trafiğe kapatıldı; böylece köprü yolu iki şeritli olarak düzenlendi. Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalelerinin sürdüğü bildirildi.

Yaşanan durum, köprü ve çevresinde kısa süreli araç yoğunluğu oluşturdu; yetkililer kontrollü müdahaleyle trafiğin normal seyrine dönmesi için çalıştı.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ ÜZERİNDE OTOMOBİLİNİ SOL ŞERİTTE DURDURAN ŞAHIS, ARACIN ÜSTÜNE ÇIKIP ELİNDEKİ BAYRAK VE SİLAHLA SLOGAN ATTI. POLİS EKİPLERİNİN MÜDAHALE ETTİĞİ OLAY NEDENİYLE KÖPRÜ YOLU İKİ ŞERİTLİ OLARAK TRAFİĞE KAPATILDI.