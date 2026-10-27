Jandarmadan orman şoförlerine ileri ve güvenli sürüş eğitimi

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde görev yapan hizmet aracı şoförlerine yönelik trafik güvenliği eğitimi düzenledi. Seminer, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirildi ve kurum bünyesindeki hizmet aracı şoförleri katıldı.

Jandarma Trafik Tim Komutanlığı uzman personeli tarafından verilen eğitimin temel amacı, zorlu arazi ve yol şartlarında görev yapan sürücülerin trafik güvenliği konusunda bilinçlendirilmesiydi. Eğitim, sürücülerin trafikte karşılaşabilecekleri risklere karşı daha hazırlıklı olmalarını sağlamaya odaklandı.

Eğitimde ele alınan başlıklar:

Güvenli ve İleri Sürüş Teknikleri başlığı altında gerçekleştirilen sunumlarda görsel materyaller ve yaşanmış trafik kazalarına ilişkin analizler kullanıldı. Seminerde zorlu hava ve yol şartlarında araç kontrolünün sağlanması ile muhtemel tehlikelerin önceden fark edilmesi konuları detaylı şekilde işlendi.

Ayrıca hız ihlalleri ve yakın takipten kaynaklanan riskler ile araçlardaki pasif güvenlik sistemlerinin doğru kullanımı üzerinde duruldu. Katılımcılara, sürüş esnasında karşılaşılabilecek durumlara pratik tepkiler geliştirmelerine yardımcı olacak bilgiler aktarıldı.

Uygulama yöntemi ve katılımcılar:

Eğitim görsel sunumlar ve kazalara ilişkin analizlerle desteklenirken, uzman personelin örnek vakalar üzerinden yaptığı değerlendirmeler katılımcıların dikkatini çekti. Etkileşimli anlatım ve vaka analizi yöntemiyle sürücülerin karar alma süreçleri güçlendirilmeye çalışıldı.

Eğitimin hedefleri arasında sürücülerin trafik kurallarına uyumunun artırılması ve görev sırasında yaşanabilecek kazaların önlenmesi yer aldı. Jandarma tarafından verilen bu tür programların, sahada görev yapan hizmet aracı sürücülerinin güvenliğini artırmada önemli bir rol oynadığı vurgulandı.

Katılımcı şoförlerin farkındalık ve beceri düzeylerinin yükseltilmesiyle, görev esnasında karşılaşılan risklerin azalması ve daha güvenli bir hizmet sunumu hedefleniyor.

BOLU İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ, BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE GÖREV YAPAN ŞOFÖRLERE YÖNELİK TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ DÜZENLEDİ.