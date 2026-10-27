Denizolgun davasında yalan tanıklık hükmü: doktora 2 yıl 6 ay ceza ertelendi

davanın özeti:

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgunun 7 Eylül 2016 tarihli şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan doktor Nurettin Demirkol, Bakırköy 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada "yalan tanıklık" suçundan hüküm giymiştir. Mahkeme, sanığın eylemini kabul ederek hüküm kurmuş; 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmiş ancak ceza sanığın yaşı gerekçe gösterilerek ertelenmiş ve tutuklu sanığın tahliyesine karar verilmiştir.

sanığın savunması:

Duruşmada savunma yapan Demirkol, aradan geçen 10 yıl nedeniyle olayları tam hatırlamadığını, ifadelerine kurgular eklendiğini ve bazı tutanak kayıtlarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Kendini telefonda "özel doktor" olarak tanıtmasının amacının kamu görevlisi olmadığını açıklamak olduğunu söyledi.

Sanık, ihbar süreçlerine ilişkin olarak 155 ve 156 ile yaptığı konuşmalar hakkında belirsizlik bildirdiğini, ihbarı yaparken ifadesine göre "ani ölüm" dediğini, şüpheli ölüm ifadesini kullanmadığını ifade etti. Ayrıca maktulün yüzünde gördüğü koyu renkli sıvıyı sonraki yıllarda kan olarak değerlendirmiş olabileceğini, 2016 kaydındaki ifadelerle 2026 yılında verdiği tanık ifadesi arasında farklılık oluştuğunu aktardı.

Demirkol savunmasında telefon görüşmeleriyle ilgili hatırlamadıklarını, BAZ kayıtlarında 48 saat boyunca evden sinyal verdiğinin sabit olduğunu, olaydan sonra eve çok sayıda kişinin geldiğini ve bu kişilerin bir kısmının maktulün yeğenleri olduğunu belirtti. Tutuklanmanın kendisi ve ailesi üzerinde ağır etkileri olduğunu söyleyerek beraat talep etti.

mahkeme kararı ve gerekçesi:

Mahkeme, sanığın tanıklık beyanlarında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu suçlamasını esas alarak cezalandırma kararı verdi. Kararda, suçun niteliği ve delil durumu değerlendirilirken verilen ceza miktarı 2 yıl 6 ay hapis olarak açıklandı. Ancak mahkeme, sanığın yaşını gerekçe gösterip cezanın infazının ertelenmesine hükmetti ve sanığın tahliyesine karar verdi.

Kararın ardından duruşmada yer alan taraf avukatları hazır bulunduğu belirtilirken, dosyanın süreci ve tanık beyanlarındaki çelişkiler mahkeme tutanağına yansıdı. Verilen erteleme kararı, hükmün kesinleşme ve infaz koşullarına göre uygulanacak.

Bu dava, 2016 yılında gerçekleşen olayın yıllar içinde delil ve ifade farklılıklarıyla nasıl yeniden yargı gündemine geldiğini gösterirken, mahkeme kararının gerekçesi olarak yaşın ve mevcut değerlendirmelerin ön plana çıktığı kaydedildi.

Eski Ulaştırma Bakanı Denizolgun'un ölümüne ilişkin davada doktora 2 yıl 6 ay hapis cezası