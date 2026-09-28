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geceyi ağaç dalları arasında geçirdiler: mantar toplamaya çıkan iki arkadaş 14 saatin ardından sağ bulundu

Kumluca'da mantar toplamaya çıkan dört arkadaştan iki kişi, yaklaşık 14 saat süren aramanın ardından telefonla yer bildirimi yapıp sağ salim bulundu.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 23:00

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EDİTÖR: Burcu Kaya

geceyi ağaç dalları arasında geçirdiler: mantar toplamaya çıkan iki arkadaş 14 saatin ardından sağ bulundu

olayın gelişimi:

Bartın Kumluca beldesinde, Gökhan Erdoğan, Hakan Güner, Fatih Ertuğrul ve Musa Avcı isimli dört arkadaş, Gezen ile Kokurdan Yaylası arasındaki Arpalık mevkiinde mantar toplamak üzere ormana girdi. İkişerli gruplar halinde ayrılan ekipten Musa Avcı ve Fatih Ertuğrul kamp noktasına dönmeyince, diğer iki arkadaş karşılaştıkları orman işçilerinin yardımıyla kayıp haberini beldeye ulaştırdı.

arama ve kurtarma çalışmaları:

Saat 16.00’dan itibaren kayıp gençleri bulmak için jandarma, sağlık ekipleri, AFAD, orman işletme personeli ve Kumluca Belediyesi ekipleri harekete geçti. Arama çalışmasına, içinde Mustafa Bozkurt’un da bulunduğu yaklaşık 50 kişilik ekip katıldı. Yağmur altında sabaha kadar süren çalışmalarda ekipler, kamp alanı ile ormanın iç kesimlerini taradı; yine de kayıp kişilere ilk etapta ulaşılamadı.

Arama esnasında, kamp yerini ararken ormanın daha iç bölümüne giden iki arkadaşın cep telefonlarının çektiği bir noktadan yakınlarına yer bildirimi yapması, arama hattında kritik bir dönüm noktası oldu. Öncüler Köyü Muhtarı Ahmet Demircan, bildirilen konuma giderek yaklaşık 14 saat sonra kayıp arkadaşlara ulaştı ve onları kendi aracıyla jandarma karakoluna getirdi. Bu bilginin jandarma ve ilgili birimlere iletilmesiyle arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı.

kayıp kişilerin durumu ve alınan önlemler:

Olay yerinde edinilen bilgilere göre Musa Avcı ve Fatih Ertuğrul, gecenin büyük bir bölümünü ağaç dalları ve çalılardan yaptıkları bir sayvanda geçirdi. Karınlarını doyurup ısındıktan sonra yürümeye devam eden iki arkadaş, telefonun çektiği bölgeye ulaşınca yakınlarına yer bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrollerde ciddi bir sağlık sorunu tespit edilmedi.

Yetkililer, benzer durumların önüne geçmek için cep telefonu sinyalinin zayıf olduğu bölgelerde tek başına hareket edilmemesi, rota bilgisinin bırakılması ve yanlarında temel ihtiyaçları karşılayacak malzeme bulundurulmasının önemine dikkat çekti.

BARTIN&#039;DA ORMANA MANTAR TOPLAMAYA GİDEN 4 ARKADAŞTAN 2&#039;Sİ, KAYBOLUNCA EKİPLER ARAMA ÇALIŞMASI...

BARTIN'DA ORMANA MANTAR TOPLAMAYA GİDEN 4 ARKADAŞTAN 2'Sİ, KAYBOLUNCA EKİPLER ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI. YAKLAŞIK 14 SAAT SÜREN ÇALIŞMALAR RAĞMEN BULUNAMAYAN 2 ARKADAŞ, GERİ DÖNÜNCE ARAMA ÇALIŞMALARI SONA ERDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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