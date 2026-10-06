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Geceyi alevlerle delen bina: Fatih Ayvansaray'da müdahale sürüyor

Fatih Ayvansaray'da saat 22.30'da çıkan yangında iki katlı bina alev aldı; itfaiye söndürdü, evde maddi hasar oluştu, yaralı tespit çalışması sürüyor.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 00:38

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Geceyi alevlerle delen bina: Fatih Ayvansaray'da müdahale sürüyor

Ayvansaray'da gece çıkan yangın kontrol altına alındı

İstanbul Fatih'te bulunan Ayvansaray Mahallesi Külhan 1. Sokak üzerindeki 2 katlı binada, iddiaya göre bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay, saat 22.30 sıralarında başladı ve kısa sürede alevler binayı sardı.

Olay yerine müdahale:

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokağı güvenlik amacıyla şeritle kapatırken, itfaiye ekipleri yoğun duman ve alevlere karşı müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hasar ve sağlık çalışmaları:

Yangın sonrası evde maddi hasar meydana geldi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaralı tespiti için çalışmalarını sürdürüyor; resmi makamlardan henüz yaralı veya can kaybına dair doğrulanmış bir açıklama yapılmadı. Olayın çıkış nedeni ise yangın ekiplerinin ve ilgili birimlerin soruşturmasıyla belirlenecek.

FATİH’TE 2 KATLI BİNA ALEV ALEV YANDI

FATİH’TE 2 KATLI BİNA ALEV ALEV YANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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