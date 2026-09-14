Geceyi aydınlatan alevler: Düzce'de kapı fabrikası yangını ve evleri koruma çabası

Akşam saat 21.30 civarında Düzce D100 Karayolu Gökçeköy mevkiinde, ahşap kapı üretimi yapan bir fabrikada sebebi henüz belli olmayan bir yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın büyük bölümünü sardı ve bölgeden yoğun duman yükseldi.

Müdahale ekipleri ve çalışma yöntemi:

Olay yerine Düzce Belediyesi öncülüğünde ilçe itfaiye ve orman işletmesi ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının çevredeki konutlara sıçramasını engellemek için eş zamanlı olarak söndürme ve soğutma çalışması yürütüyor; öncelik yerleşim bölgelerinin korunmasına verildi.

Havadan görüntü ve yerel yönetim takibi:

Yangının son durumu havadan görüntülendi; görüntülerde yangının kısmen söndüğü ve soğutma çalışmalarının yoğunlaştığı görüldü. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü de yangının ardından bölgeye giderek çalışmaları yerinde takip etti. Yetkililer, yangının çevreye yayılmaması için müdahalelerin sürdüğünü belirtti.

DÜZCE’DE AKŞAM SAATLERİNDE MEYDANA GELEN KAPI FABRİKASINDA Kİ YANGIN DEVAM EDERKEN İTFAİYE EKİPLERİ YANGININ ÇEVREDE BULUNAN EVLERE SIÇRAMAMASI İÇİN MÜCADELE VERİYOR. YANGININ SON DURUMU DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ.