Konya'da sanayicilerin ithalat süreçleri ve çözüm önerileri konuşuldu

Toplantı detayları

Konya Sanayi Odası (KSO) ile Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen İthalat Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı, sanayicilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıya KSO Başkan Yardımcısı M. Zahid Çatlı, İthalat Genel Müdürü Mehmet Azgın, Genel Müdür Yardımcısı Önder Duman, ilgili daire başkanları, ticaret uzmanları ile çok sayıda sanayici ve iş yeri temsilcisi katıldı.

Gündemde; ithalat süreçlerindeki güncel uygulamalar, sanayicilerin ithal girdiye erişimi, gümrük ve ithalat işlemlerinde yaşanan uygulama sorunları, yerli üretimin korunması ve dış ticaret süreçlerinin üretim ile maliyetlere etkileri yer aldı. Toplantı, doğrudan ilgili makamlara iletilecek saha geri bildirimleri açısından önemli bir istişare zemini sundu.

Konya'nın dış ticaret profilinin önemi:

Toplantının açılışında konuşan M. Zahid Çatlı, Konya'nın yıllık 3,5 milyar dolar ihracat ve 1,6 milyar dolar ithalat yaptığı; böylece Türkiye'nin dış ticaret fazlası veren önemli sanayi merkezlerinden biri olduğuna dikkat çekti. Çatlı'nın sözleri toplantının temel çerçevesini çizdi: "İhracat gücümüzün sürdürülebilirliği yalnızca üretim ve satış kabiliyetimize değil, üretimde kullandığımız girdilere ve bunlara erişim şartlarımıza da bağlı. Özellikle hammadde ve ara malı ithalatında; maliyetin, sürenin, öngörülebilirliğin ve mevzuatın sanayicimiz açısından büyük önem taşıdığını biliyoruz. Yerli üreticinin korunması, sanayicimizin üretim maliyetinin düşürülerek rekabet gücünün artırılması konusu önceliklendirilmeli".

Bakanlık politikaları ve uygulamalar:

İthalat Genel Müdürü Mehmet Azgın kurumlarının hedefinin yerli üreticiye rekabet avantajı sağlamak olduğunu vurguladı ve sektörlerden gelen talepler doğrultusunda çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Azgın'ın aktardığı bilgiler, uygulanan tedbirlerin kapsamını ortaya koydu: "İthalat nasıl azaltılabilir, yerli üreticiye nasıl rekabet avantajı sağlarız bunun üzerine çalışıyoruz. Yerli sanayicimizin ihtiyacına göre, sektörlerden gelen talepler doğrultusunda her sene yaptığımız ithalat rejimi çalışmalarımız var. En son 2026 yılı Temmuz ayında ithalat rejiminde düzenleme yapıldı. Çeşitli damping önlemleri alıyoruz. 72 ürün grubunda, 26 ülkeye karşı 170 tane damping soruşturması uyguluyoruz. 9 üründe tüm ülkelere karşı korunma önlemi uyguluyoruz. 18 ürün grubunda, 45 ülkeye karşı 118 adet tedbir uyguluyoruz. Bunun yanında gözetim önlemlerimiz var. Bugün de, sizlerden gelen talepleri ve sorunları birlikte istişare edeceğiz".

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü uzmanları, toplantıda ithalat mevzuatı ve uygulamalarına ilişkin ayrıntılı sunumlar gerçekleştirdi. Sunumların ardından sanayicilerin soruları tek tek yanıtlanırken, uygulamadaki tıkanma noktaları ve pratik çözüm önerileri istişare edildi.

Toplantıda ön plana çıkan konular arasında hammadde ve ara malı teminindeki öngörülebilirlik, maliyetleri azaltmaya dönük düzenlemeler ve yerli üreticinin korunmasına dönük tedbirlerin sektörel esnekliği yer aldı. Katılımcılar ayrıca mevzuat uygulamalarında ortaya çıkan farklılıkların giderilmesi, bürokratik süreçlerin sadeleştirilmesi ve sahadan gelen taleplerin düzenlemelere hızlı yansıtılması yönünde beklentilerini dile getirdi.

Toplantı sonrası İthalat Genel Müdürlüğü ekibi, kentteki bazı fabrikaları ziyaret ederek üretim süreçlerini yerinde inceledi ve ilgililerden doğrudan bilgi aldı. Taraflar, toplantıda ortaya çıkan öncelikli başlıkların takibinin yapılacağını ve gerekli düzenleme önerilerinin ilgili mevzuat çalışmaları içerisine aktarılacağını bildirdi.

Bu istişarelerin, Konya sanayisinin rekabet gücünü güçlendirmeye ve ithal girdi teminindeki darboğazları azaltmaya yönelik somut adımlara dönüşmesi hedefleniyor.

KONYA SANAYİ ODASI VE TİCARET BAKANLIĞI İTHALAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİNDE, İTHALAT SÜREÇLERİNDEKİ GÜNCEL UYGULAMALARIN, GÜMRÜK VE İTHALAT İŞLEMLERİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARIN ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİN ELE ALINDIĞI ‘İTHALAT UYGULAMALARI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI’ SANAYİCİLERİN YOĞUN İLGİSİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.