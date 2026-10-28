Geleceği bugünden kurmak: İzmir'de uluslararası felsefe sempozyumu ilgi çekti

İzmir'de felsefe ve toplum buluşması

Disiplinlerarası Felsefe Eğitim Kooperatifi (DAF) ile Lucien Arkas Sanat Merkezi iş birliğinde, 24 Ekim 2026 tarihinde İzmir'de düzenlenen Uluslararası Felsefe Sempozyumu, akademi ile geniş halk katılımını bir araya getirdi. Fransız Kültür Merkezi'nin katkılarıyla ücretsiz gerçekleştirilen etkinlik, kısa sürede dolan rezervasyonları ve sonrasında sağlanan ek katılım imkânlarıyla dikkat çekti.

Katılımcılar ve konuşmacılar:

Sempozyumda Türkiye ve Avrupa'dan birçok akademisyen sunum yaptı. Fransa'dan Prof. Dr. Natalie Depraz ve Prof. Dr. Daniel Payot, Türkiye'den Prof. Dr. Ahmet Arslan, Prof. Dr. Meral Özçınar ve Prof. Dr. Nami Başer konuşmacı olarak yer aldı. Almanya'dan Prof. Dr. Birgit Recki ise gönderdiği bildiriyle etkinliğe katkı sundu; Recki'nin bildirisi Prof. Dr. Hakan Çörekçioğlu tarafından Türkçeye çevrilerek katılımcılara aktarıldı. Ayrıca Fransız akademisyenlerin konuşmaları, Prof. Dr. Nami Başer'in çevirisiyle dinleyicilere ulaştırıldı.

Tartışılan temalar ve vurgulanan bakış açıları:

Panel ve sunumlarda insanın varoluşu, zaman, belirsizlik, beden, sanat, hakikat ve gelecek gibi temel başlıklar farklı felsefi yaklaşımlar çerçevesinde ele alındı. Konuşmacılar, geleceği yalnızca henüz yaşanmamış bir zaman dilimi olarak görmenin ötesine geçerek, bugünün fikri ve toplumsal dinamiklerinin geleceği nasıl yeniden tanımladığına dair argümanlar sundu. Tartışmalarda disiplinlerarası bakışın önemine sıkça atıfta bulunuldu ve katılımcılar sunumların ardından soru-cevap bölümlerinde derinlemesine fikir alışverişinde bulundu.

Katılım ve toplumsal etki:

Etkinliğin rezervasyon kontenjanı 24 saatten kısa sürede doldu; bu talep üzerine organizasyon ek katılım seçenekleri oluşturdu. Farklı yaş ve meslek gruplarından katılımcıların ilgi göstermesi, felsefeye yönelik toplumsal merakın artışına işaret etti ve sempozyumun sadece akademik çevrelerle sınırlı kalmayıp kamusal alanda da yankı bulduğunu ortaya koydu.

DAF'ın hedefleri ve gelecek planları:

Disiplinlerarası Felsefe Eğitim Kooperatifi, eğitim, sanat, kültür ve gündelik yaşamı felsefeyle ilişkilendirerek eleştirel düşünme kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlıyor. İzmir'de gerçekleştirilen uluslararası sempozyum, kooperatifin akademik bilgi ile toplum arasında köprü kurma hedefinin somut bir örneği olarak değerlendirildi ve benzeri etkinliklerin sürdürülmesi planlanıyor.

TÜRKİYE VE AVRUPA’DAN AKADEMİSYENLERİ BİR ARAYA GETİREN ULUSLARARASI FELSEFE SEMPOZYUMU, İZMİR’DE YOĞUN İLGİ GÖRDÜ. "ŞİMDİDE YARINI DÜŞÜNMEK: ÇAĞDAŞ FELSEFE TARTIŞMALARI" BAŞLIĞIYLA DÜZENLENEN ETKİNLİĞİN REZERVASYON KONTENJANI 24 SAATTEN KISA SÜREDE DOLARKEN, İNSAN, ZAMAN, BELİRSİZLİK, SANAT VE GELECEK GİBİ KONULAR FARKLI FELSEFİ PERSPEKTİFLERDEN ELE ALINDI.