Ziyaretin amacı ve kapsamı:

Kafkas Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü öğrencileri, bağımlılıkla mücadeleye yönelik uygulamaları yerinde görmek amacıyla Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM)'ı ziyaret etti. Ziyaret boyunca öğrenciler, merkezin faaliyetleri ve yürütülen çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgilendirme aldı.

YEDAM'ın sunduğu hizmetler:

Merkez yetkilileri öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmetleri, danışanlara sağlanan destek çalışmaları ve yönlendirme süreçleri hakkında bilgi verdi. Görüşmelerde bağımlılıkla mücadelede doğru yönlendirme ve profesyonel desteğin önemi öne çıkarıldı.

Eğitim ve farkındalık vurgusu:

Ziyaret, öğrencilerin mesleki bilgi ve deneyimlerini geliştirmeyi ve toplumsal farkındalıklarını artırmayı hedefledi; katılımcılar YEDAM bünyesindeki uygulamalar hakkında merak ettikleri soruları sorma fırsatı buldu. Özellikle erken farkındalık ve müdahalenin rolü üzerinde duruldu; sağlık eğitimi alan gençlerin bu konularda bilinçlenmesinin meslek hayatlarında karşılaşabilecekleri durumlara hazırlık açısından kritik olduğu vurgulandı.

Programın gerçekleştirilmesine katkı sunan öğretim elemanı Önder Albayrak'a teşekkür edilerek, benzer eğitim ve farkındalık ziyaretlerinin sürdürülmesinin önemi dile getirildi.

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