Şampiyonların karşılanması:

Ankara'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Türkiye Şampiyonasında elde ettikleri derecelerle Şırnak'ı gururlandıran Eliha Aksak, Elfida Algit ve Mahir Basan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka tarafından kabul edildi. Ziyarette Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din ile beraberindeki heyet de yer aldı.

Karşılama töreninde sporcuların ulusal düzeyde gösterdikleri başarıya vurgu yapıldı, elde edilen derecelerin kentte sevinçle karşılandığı belirtildi. Sporcuların şehir adına sağladığı görünürlük ve moral, toplantının temel gündemi oldu.

Başkan Yarka'nın değerlendirmesi:

Başkan Yarka, sporcuları tek tek tebrik ederek elde ettikleri derecelerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yarka, bu tür başarıların Şırnak için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ve kentte spor faaliyetlerinin desteklenmesinin önemini vurguladı.

Yarka, sporculara emekleri ve azimleri için teşekkür ederek, spor hayatlarında başarılarının devam etmesini temenni etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti de ifade eden Yarka, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din ile heyete teşekkürlerini iletti.

Sporun toplumsal etkisi:

Turnuvada öne çıkan üç sporcu, engelleri aşan azimleriyle sadece madalya kazanmakla kalmadı; aynı zamanda Şırnak'ta engelli bireylerin spora katılımı konusunda örnek oldular. Bu tür başarıların yerel spor kültürünü canlandırması ve daha fazla katılım teşvik etmesi bekleniyor.

Belediye ve ilgili kurumların destekleriyle, benzer başarıların artarak devam etmesi ve sporcuların güçlenmesi için çalışmaların sürdürüleceği bildirildi.

ANKARA’DA DÜZENLENEN TEKERLEKLİ SANDALYE TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA ELDE ETTİKLERİ DERECELERLE ŞIRNAK’I GURURLANDIRAN ELİHA AKSAK, ELFİDA ALGİT VE MAHİR BASAN, BELEDİYE BAŞKANI MEHMET YARKA TARAFINDAN MAKAMINDA AĞIRLANDI.