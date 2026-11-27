Lider Çocuk Tarım Kampı Düzce'de tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen Lider Çocuk Tarım Kampı, ilkokul 4. sınıf öğrencilerinden oluşan 49 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Bu yıl kamp, Çocuk, Kadın, İklim teması ile planlanarak çocukların tarımsal üretimi yerinde görmeleri ve deneyimleyerek öğrenmeleri hedeflendi.

Etkinlikler: saha ziyaretleri ve uygulamalı öğrenme

Kamp programı çerçevesinde öğrenciler, tarımın farklı alanlarına yönelik uygulamalı etkinliklere katıldı. Program kapsamında kadın üreticilerin bir araya gelerek kurdukları Düzce Güvenköy Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ziyaret edildi; kooperatif çalışmaları, kadınların tarımsal üretimdeki rolleri ve kırsal kalkınmaya katkıları üzerine bilgiler verildi ve üretim süreçleri yerinde gösterildi.

Öğrenciler ayrıca Düzce koyunculuğunda örnek teşkil eden küçükbaş hayvancılık işletmesi ile at çiftliğini ziyaret ederek hayvanları yakından gözlemleme, bakım ve beslenme uygulamalarını görme fırsatı buldu. Arıcılık etkinliğinde ise arıların tozlaşmadaki rolü, biyolojik çeşitlilik ve tarımsal üretimin sürekliliğine katkıları anlatıldı; arı ürünleri tanıtıldı ve coğrafi işaret tescilli Düzce Kestane Balı tadımı yapıldı.

Uygulamalı eğitimler kapsamında öğrenciler saksılarda çeşitli sebze tohumlarını toprağa ekerek çimlenmeden bitki gelişimine kadar üretim sürecini deneyimledi. Kamp boyunca gıda üretim süreçleri, tarımsal üretim teknolojileri ve gıda güvenilirliği konularında bilgilendirmeler yapıldı.

Hedefler ve kazanımlar: bilinçli bireyler yetiştirmek

Kampın temel amaçları arasında çocuklara doğa bilinci ve çevre farkındalığı kazandırmak, tarladan sofraya gıda üretim süreçlerini öğretmek ve iklim değişikliği ile sürdürülebilir tarım ilişkisini somut örneklerle aktarmak yer aldı. Program, Hayatın merkezinde tarım, tarımın merkezinde çocuk ilkesi doğrultusunda hazırlanarak çocukların tarım ve doğayla erken yaşta buluşmasını sağlamayı hedefledi.

Etkinliklere katılan Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun öğrencilerle sohbet ederek tarımın günlük yaşamdaki yeri, gıda üretiminin önemi ve doğal kaynakların korunması üzerine bilgilendirmelerde bulundu. Ayrıca kamp içeriğine dahil edilen resim yarışmasıyla öğrenciler tarım, doğa, çevre koruma, iklim değişikliği ve kadınların üretimdeki yerine dair duygu ve düşüncelerini sanat yoluyla ifade etme imkanı buldu.

Kamp sonunda amaçlanan, sürdürülebilir tarım, doğal kaynakların korunması ve iklim değişikliğiyle mücadele konularında farkındalığı artırmak; gelecek nesillerin üretimin değerini bilen, çevreye duyarlı ve bilinçli bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamaktı.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI EĞİTİM VE YAYIN DAİRESİ BAŞKANLIĞI KOORDİNESİNDE, DÜZCE İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN İLKOKUL 4. SINIFTA ÖĞRENİM GÖREN 49 ÖĞRENCİNİN KATILIMIYLA LİDER ÇOCUK TARIM KAMPI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.