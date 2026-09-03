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Van iş dünyası Erivan'da yeni ticari köprü kuruyor

Van TSO heyeti Erivan'daki iş konferansında B2B görüşmelerinde sınır ötesi ticaret ve lojistik iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 16:45

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EDİTÖR: Berk Doğan

Van iş dünyası Erivan'da yeni ticari köprü kuruyor

Van TSO Erivan’da ticari ilişkilere zemin aradı

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) heyeti, Ermenistan Sanayiciler ve İşadamları Birliği (UMBA) davetiyle Erivan’da düzenlenen "Ermenistan-Türkiye İş Konferansı"na katıldı. Programın temel amacı, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek, sınır ötesi bağlantıları güçlendirmek ve yeni iş birlikleri tesis etmekti. Konferansta karşılıklı ticaret ve yatırım imkanları ile B2B görüşmelerine ağırlık verildi.

Avrupa Birliği ve ev sahibi vurguları:

Avrupa Birliği Ermenistan Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Vassilis Maragos, Türkiye ve Ermenistan’dan iş insanlarının bir araya gelmesinin ilişkilerin geleceği açısından önemli olduğunu belirtti. Maragos, "Türkiye ve Ermenistan’dan iş insanları bugün burada tarih yazıyor. Bu yakınlaşmanın ticari ve iktisadi ortaklıklara dönüşmesini diliyorum. Avrupa Birliği olarak iki ülke arasındaki ticari gelişmelere destek vermeye çalışacağız." sözleriyle sürece desteğe devam edeceklerinin altını çizdi.

Ev sahibi UMBA Başkanı Arsen Ghazaryan ise Vanlı iş insanlarını Erivan’da ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek B2B görüşmelerinin gelecekteki ilişkiler için sağlam bir zemin hazırlayacağını ve sınır kapılarının açılacağına yönelik umutlarını aktardı.

Van tarafının hedefleri, teklifleri ve ekonomik değerlendirme:

Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva konuşmasında, iki ülke arasında tarihsel ve kültürel bağların ticari iş birliklerinin temelini oluşturduğunu vurguladı. Takva, Van ile Erivan arasındaki ilişkilerin sadece sembolik değil, somut ekonomik kazanımlara dönüşmesi gerektiğini belirtti. Konuşmasında Van’ın coğrafi konumunun Türkiye’nin Ermenistan’a ve Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) pazarına açılan en yakın üretim ve lojistik üssü olduğuna dikkat çekti.

Takva, sınır kapılarının (Alican ve Margara) açılması senaryosunda Van ile Erivan arasındaki karayolu mesafesinin 290 ila 300 kilometreye inerek 3-4 saatlik sürüş mesafesine düşeceğini ve dolaylı transit taşımacılığın yarattığı re-export maliyetlerinin ortadan kalkacağını belirtti. Bu koşullar altında Van Organize Sanayi Bölgesi’nin üretim kapasitesinin, Ermenistan’ın talep gösterdiği sektörlerle örtüştüğünü vurguladı: inşaat malzemeleri, yapı kimyasalları, plastik boru/ambalaj, kaliteli mobilya, hazır giyim ve gıda işleme sektörleri.

Aynı şekilde Ermenistan’ın güçlü olduğu demir-çelik hammaddesi, metalürji ve tekstil yarı mamulleri de Van üzerinden Türkiye sanayisine doğrudan girdi sağlayacak; bu ilişkinin bir rekabetten çok, "iki komşu sanayinin birbirini tamamlaması" olduğu ifade edildi.

Van TSO, normalleşme sürecinin hızlanması ve ticari trafiğin etkin yönetimi için iki somut stratejik teklif sundu: Birincisi, vize, gümrük koordinasyonu ve ticari evrak trafiğinin hızlı yürütülmesi amacıyla Van’da bir diplomatik temsilcilik/konsolosluk kurulması ihtiyacı. Takva, "Van TSO olarak... kendi modern hizmet binamız bünyesinde kurulacak bir diplomatik temsilciliğe/konsolosluğa yer tahsisi yapmaya hazır olduğumuzu kurumsal bir taahhüt olarak sunuyoruz" diyerek somut destek taahhüdünü paylaştı.

İkinci teklif ise kültür ve ticaret diplomasisini aynı zeminde buluşturacak bir organizasyon: "Türk-Ermeni Kültür ve Ticaret Diplomasisi Zirvesi"nin Van’da düzenlenmesi önerildi. Takva, bu zirvede B2B masalarının kurulması, tarihi mirasın restorasyonu için AB ve uluslararası fonların harekete geçirilmesi gibi ortak projelerin müzakere edilmesini hedeflediklerini söyledi.

Somut iş birlikleri ve bölgesel fırsatlar:

Takva, ayrıca Van TSO’nun hedefinin sadece ikili ticaret artışı değil; Ermenistan’ın Serbest Ekonomik Bölgelerinde (Alliance, Meghri FEZ) ortaklıklarla minimum %30 yerel katma değer elde edilerek "Made in Armenia" etiketiyle AEB pazarına sıfır gümrükle açılmak olduğunu belirtti. Bu vizyon doğrultusunda Van ile UMBA üyeleri arasında üretim ve lojistik ortaklıklarının kurulması teşvik edilecek.

Konuşmasında ayrıca sivil toplum kuruluşlarının rolüne vurgu yapıldı; Van TSO, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı, Hrant Dink Vakfı ve Avrasya Ortaklık Vakfı’na teşekkür etti ve devlet yüksek düzeyindeki normalleşme adımlarına sivil ve ticari aktörlerin somut katkısının önemine dikkat çekti.

Takva, sözlerini "Ticaretin Milliyeti Olmaz!" ifadesine destek vererek bitirdi ve bugün Erivan’da başlayan iletişim köprüsünün, bölgesel ekonomik entegrasyon ve istihdam yaratma potansiyeline işaret ettiğini kaydetti. Van heyetinin Erivan’daki görüşmeleri, taraflar arasındaki teknik, lojistik ve ticari düzeyde somut adımların planlanması için ilk aşama olarak değerlendiriliyor.

Konferans çerçevesinde gerçekleştirilen B2B oturumları ve temaslar, iki ülke iş dünyasının gelecekteki ilişkilerine zemin hazırlayacak somut adımların atılmasını hedefliyor. Taraflar, sürecin takipçisi olacaklarını ve atılacak adımların kalıcı ekonomik ortaklıklara dönüşmesini amaçladıklarını ifade etti.

VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI HEYETİ, ERMENİSTAN SANAYİCİLER VE İŞADAMLARI BİRLİĞİ&#039;NİN DAVETİ...

VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI HEYETİ, ERMENİSTAN SANAYİCİLER VE İŞADAMLARI BİRLİĞİ'NİN DAVETİ ÜZERİNE GİTTİKLERİ ERİVAN'DA 'ERMENİSTAN-TÜRKİYE İŞ KONFERANSI'NA KATILDI.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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