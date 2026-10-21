Gemlik'te yasa dışı midye avcılığına müdahale: 1,5 ton denize bırakıldı

Operasyon ve bulgular

Gemlik’in Kurşunlu Mahallesi Kumsaz mevkiinde, 21 Ekim 2026 tarihinde düzenlenen kontrolde yasa dışı su ürünleri avcılığı tespit edildi. Denetimlere Gemlik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Gemlik Kolluk Destek Tim Komutanlığı personeli katıldı.

Denetimin ayrıntıları:

Ekiplerin yaptığı kontrollerde, yasa dışı yollarla avlandığı belirlenen 1.500 kilogram canlı midye ele geçirildi. Sorumlular hakkında yapılan incelemeler sonucunda toplam 174.403 TL idari para cezası uygulandı.

Geri bırakma ve yaptırımlar:

El konulan canlı midyeler, doğal yaşam ve stokların korunması gerekçesiyle ilgili birimlerce yeniden denize bırakıldı. Yetkililer, uygulanan cezaların amacının sadece yaptırım olmadığını; deniz ekosisteminin korunması ve su ürünleri kaynaklarının gelecek nesillere aktarılmasının hedeflendiğini belirtti.

Denetimlerin önemi ve sürdürülebilirlik:

Yetkililer, denizlerdeki doğal yaşamın korunması, sucul kaynakların sürdürülebilirliğinin sağlanması ve yasa dışı avcılığın önlenmesi amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. Gemlik'te gerçekleştirilen müdahale, bölgedeki ekosistemin korunması açısından önem taşıyor.

KUMSAZ’DA DÜZENLENEN DENETİMDE YASA DIŞI MİDYE AVCILIĞI TESPİT EDİLDİ. EL KONULAN 1,5 TON CANLI MİDYE YENİDEN DENİZE BIRAKILIRKEN, SORUMLULARA TOPLAM 174 BİN 403 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.