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Eskişehir'de müdürlerle sempozyum hazırlığı: ESGES'in dördüncüsü iklim temasıyla

Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü, ESGES Sempozyumu'nun dördüncüsü için 19 okul müdürünün katıldığı toplantıda 'İklim Değişikliği' temalı program ve takvimi açıkladı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 16:35

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Eskişehir'de müdürlerle sempozyum hazırlığı: ESGES'in dördüncüsü iklim temasıyla

Toplantı ve katılımcılar

Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü, eğitimde farkındalık oluşturmayı amaçlayan Eskişehir Geleceğin Sesi (ESGES) Sempozyumu’nun dördüncüsü öncesinde okul müdürleriyle bir araya geldi. Düzenlenen sene başı bilgilendirme toplantısına bilgi şölenine dâhil olan 19 okulun müdürü katıldı.

Amaç ve ana tema:

Toplantıda sempozyumun bu yılki ana teması olan "İklim Değişikliği" çerçevesinde, eğitim kurumlarında farkındalık oluşturma ve sürdürülebilir uygulamaların yaygınlaştırılması hedefleri ele alındı. Katılımcılara temaya yönelik beklentiler ve etkinliklerin öğretim programlarıyla ilişkilendirilmesi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Planlama ve uygulama süreci:

Okullarda yürütülecek akademik ve sosyal çalışmalar, planlanan faaliyetler ile projelerin uygulama süreçleri detaylandırıldı. Toplantıda ayrıca süreç boyunca izlenecek çalışma takvimi paylaşılırken, okul yöneticilerine uygulama aşamaları ve koordinasyon süreçleri hakkında kapsamlı sunumlar yapıldı.

Toplantı, müdürlerin sorularının yanıtlanması ve uygulama adımlarının netleştirilmesiyle tamamlandı; böylece sempozyum hazırlıkları için yerel düzeyde koordinasyon güçlendirildi.

ESKİŞEHİR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ, EĞİTİMDE FARKINDALIK OLUŞTURMAYI HEDEFLEYEN ESKİŞEHİR...

ESKİŞEHİR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ, EĞİTİMDE FARKINDALIK OLUŞTURMAYI HEDEFLEYEN ESKİŞEHİR GELECEĞİN SESİ (ESGES) SEMPOZYUMU’NUN DÖRDÜNCÜSÜ İÇİN HAZIRLIKLARINA BAŞLADI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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