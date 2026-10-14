Salihli'de hafızlar sorumluluk bilinciyle belgelerini aldı

hafızlık başarısı törenle tescillendi:

Manisa’nın Salihli ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler için bir tören düzenlendi. Salihli İlçe Müftülüğüne bağlı kız ve erkek Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen hafızlık sınavını başarıyla geçerek hafızlık belgelerini teslim aldı.

müftünün uyarısı ve sorumluluk vurgusu:

Törende konuşan Salihli İlçe Müftüsü Ali Çebi, hafızlığın hem büyük bir nimet hem de önemli bir sorumluluk taşıdığını ifade etti. Müftü Çebi, "Hafız olmakla büyük bir iş başardınız. Ancak asıl sorumluluğunuz bundan sonra başlıyor. Yüklendiğiniz bu Kur’an’ı ömür boyu en güzel şekilde muhafaza etmeniz, Kur’anî bir hayat yaşamanız ve konumunuzu muhafaza etmeniz gerekir." dedi.

Program, hafızlık sınavında başarılı olan öğrencilere belgelerinin verilmesinin ardından sona erdi. Tören, kurslardaki eğitim sürecinin ve öğrencilerin başarısının kutlandığı bir etkinlik olarak tamamlandı.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE HAFIZLIK EĞİTİMİNİ TAMAMLAYARAK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞININ SINAVINDA BAŞARILI OLAN ÖĞRENCİLER, DÜZENLENEN TÖRENLE HAFIZLIK BELGELERİNİ ALDI.